/FOTOGALERIE/ Historický moment pro český softbal! Regionální výběr Prahy vyhrál v USA Světovou sérii Little League, tedy nejprestižnější událost kategorie dívek do 15 let. Jedná se o vůbec první český triumf a druhý titul v historii pro Evropu – v roce 2002 se to povedlo nizozemskému výběru. Na finálovém turnaji v Kirklandu poblíž Seattlu Češky vyhrály všech sedm zápasů a ve finále porazily Central Region 5:3. Akci přenášela stanice ESPN. „Je to neuvěřitelný úspěch. Když se podívám na sestřihy, tak jsem pořád dojatá,“ prohlásila Eva Rendlová, manažerka týmu.

Little League je nejprestižnější mládežnickou soutěží, která se odehrává na celém světě. Na všech kontinentech se uskuteční kvalifikační turnaje a jejich vítězové se sejdou na velkolepém finále v USA. Pražský výběr se tam probojoval po vítězství v kvalifikačním turnaji evropské a africké divize, která se uskutečnila letos v Ostravě. „Je to takové mistrovství světa regionů. Nejedná se o národní týmy, jsou to výběry větších nebo menších regionů,“ vysvětlila Eva Rendlová.

V Kirklandu pak bojovalo o trofej 6 amerických výběrů a 4 regionální výběry ze zbytku světa – z Kanady, Asie a Pacifiku, Latinské Ameriky a pražský tým jako vítěz regionu Evropa - Afrika. „Tím, že jsme reprezentovali také Afriku, tak se nás občas ptali, z které části Afriky pochází Czechia,“ usmála se Rendlová, která společně s dalšími trenéry vedla výběr pražských softbalistek do 15 let, které pocházely převážně z Joudrs Praha, Eagles, Sabatu nebo z Tempa. Všechny si užívaly luxus a skvělou organizaci, kterou v USA umí připravit. „Připravili nezapomenutelnou akci. Dávali jsme rozhovory pro americkou televizi ESPN, ta to navíc celé živě přenášela,“ vysvětila Rendlová.

Softbal patří v americkém školním systému k jednomu z nejvíce rozšířených sportů, konkurence na Little League je tak obrovská. Často se jedná o jedinou soutěž, které mladé softbalistky hrají v USA. Dostat se na finální turnaj světové série je tak obrovskou událostí i pro ně. A Češky zde porazily například výběr Washingtonu, Ohaia, Latinskou Ameriku nebo Kanadu. V semifinále si dokázaly pražské hráčky poradit se Southwest regionem z Texasu 13:3 a skvělou formu si přenesly také do finále.

„My jsme těžili z toho, že jsme měli tři nadhazovačky, které byly dominantní. Byly schopné eliminovat pálkařky. Většina týmů to hrála na jednu nadhazovačku, která se pak unavila. Pak jsme měli silný útok, dařilo se nám generovat body v celém line-upu. A předváděli jsme agresivní hru na metách, dávali ulejvky a kradli mety,“ vysvětlila Rendlová silné stránky českého výběru. „V ESPN prý říkali, že jsme mašina na hity, a že prý hrajeme chytře.“

Sestřih z turnaje:

| Video: Youtube

Příslib pro olympijské hry?

Česko tak opět ukázalo, že má velmi nadějnou generaci talentovaných softbalistek. A to je velký příslib do budoucna také směrem k olympijským hrám v roce 2028 v Los Angeles, kde se tento pálkovací sport vrací do programu Her. „Tyhle šampionky z Little League jsou možná ještě mladé na reprezentaci, ale je možné, že se tam nějaká dostane. Je to opravdu výjimečná generace a tyto mezinárodní úspěchy je posilní,“ dodala Rendlová, která hodně let rovněž reprezentovala Česko v softbalu. A jako zkušená a úspěšná hráčka využívá těchto nabraných zkušeností také jako trenérka.

„Někdy je to pro mě ještě více stresující, protože jsem pouze v dugoutu a nemohu s vývojem utkání moc dělat. Snažím se na hráčky působit tak, abych jim dodávala sebevědomí, dostala z nich to nejlepší a společně s kolegy z realizačního týmu jsme připravili vhodnou taktiku na zápas,“ doplnila Rendlová, která působí v Joudrs Praha, zároveň se věnuje individuální přípravě hráček. „Je potřeba dodat, že za úspěchem na Little League stojí také trenéři z jednotlivých klubů, kteří jsou s hráčkami v častějším kontaktu. Na jejich důležitou práci nesmíme zapomínat.“

Vítězný tým Světové série LL 2024: Beranová Magdalena, Beránková Johana, Dostálová Klára, Frýbová Ema, Frýdlová Anna, Horáková Emma, Jirotková Anděla, Kasová Johana, Kotyzová Eliška, Ročková Luisa, Švecová Markéta a Švestková Nela.

Realizační tým: Rendlová Eva – manager a headcoach, Roček Ondřej – coach, Dostál Jiří – coach, Vimrová Lucie – team advocate