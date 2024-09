České softbalistky rozehrají v neděli evropský šampionát v Nizozemsku. Cílem je vybojovat medaile, o které usiluje také Velká Británie, Itálie, Španělsko nebo domácí tým. Na posledním turnaji skončily Češky čtvrté. „Myslím, že letošní mistrovství Evropy bude ještě kvalitnější, protože pro většinu týmů začne cyklus přípravy na olympijskou kvalifikaci a mohou to pojmout tak, že přivezou to nejlepší a začnou budovat nový tým,“ prohlásila Kristýna Malá. České hráčky začnou svůj první duel v neděli proti Německu od 20:30.

Celkem do nizozemského Utrechtu dorazí 22 týmů, sehraje se 89 zápasů po sedm dní. České softbalistky se chtějí předvést v období, kdy se softbal znovu vrátil do rodiny olympijských sportů. Právě příprava na kvalifikaci na OH v roce 2028 v Los Angeles je jedním z hlavních cílů. „Na olympiádu bude pravděpodobně z Evropy postupovat jediný tým. Máme generaci dravých hráček a chceme to ukazovat právě na těchto významných akcích,“ prohlásil Gabriel Waage, předseda České softballové asociace.

close info Zdroj: Czech Softball/Grega Valančič zoom_in České softbalistky čeká vstup do evropského šampionátu.Na ME získaly softbalistky naposledy medailové umístění v roce 2021, když byly třetí. Hlavní trenér Tomáš Kusý nominoval 17 hráček, mezi nimi také zkušenou nadhazovačku Veroniku Peckovou, hbitou Emu Vodičkovou nebo úspěšnou pálkařku Janu Furkovou. „Spousta týmů omladí, protože poslední šampionát byl dva roky zpátky a v Nizozemsku i v Itálii dochází hodně ke generačním obměnám. Každopádně potřebujeme produkovat body v útoku, a to věřím, že se našim pálkařkám podaří,“ prohlásila Anna Zoulová, která hraje také za nizozemský Olympia Haarlem. „V Utrechtu jsem zatím byla jenom jako divák, ale myslím, že organizace bude hezká. Jediné, co nám dělá trochu starosti, je počasí, protože nám v Nizozemsku letos hodně prší.“

Osm nejlepších týmů z předchozího šampionátu se automaticky kvalifikovalo do druhé fáze turnaje a jsou rozděleny do semifinálových skupin X a Y. Ostatní týmy jsou ve čtyřech základních skupinách. Vítězové jednotlivých skupin postoupí do semifinálových skupin X a Y. Semifinálové skupiny X a Y budou mít formát 1x každý s každým a tři nejlepší z obou skupin postoupí do Super Round/skupiny Z. Dva nejlepší z této skupiny sehrají v sobotu 7. září finále. Všechny zápasy bude možné sledovat živě na softballeurope.tv.

Rozpis českých zápasů na ME:

Neděle 1. září | 20:30 | Česko vs Německo

Pondělí 2. září | 15:00 | Česko vs Španělsko

Pondělí 2. září | 20:00 | Česko vs Nizozemsko

Úterý 3. září | 14:30 | Česko vs A1

Středa 4. září | 17:30 | Česko vs D1