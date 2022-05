„Vážíme si, že se našim klukům podařilo do tohoto šampionátu probojovat, a budeme se těšit, že aspoň jeden z nich bude stát pódiu,“ prohlásil sportovní ředitel pražského závodu Pavel Ondrašík. „Určitě na to tihle kluci mají. Myslím, že se o budoucnost české ploché dráhy nemusíme bát.“

Probojuje se Kvěch mezi nejlepší?

Prvně jmenovaný Čech se představí i o den později v hlavním plochodrážním menu, kde změří síly s nejlepšími jezdci světa. Teprve dvacetiletý Kvěch však není nezkušeným nováčkem. Už loni při dvojzávodě na Markétě, kdy stejně jako letos startoval na divokou kartu, si v nejtvrdší konkurenci jezdců Grand Prix nevedl špatně.

S elitními závodníky se ostatně utkává při angažmá v polské a dánské lize. „Honza jako domácí jezdec dobře zná dráhu a bude mít čerstvé zkušenosti z pátečního závodu. Navíc se určitě poučil z minulého roku. Věřím, že letos ukáže, co v něm je a co od něj fanoušci čekají. To znamená minimálně účast v semifinále,“ prorokoval ředitel.

„Bylo fajn, kdyby se mu dařilo od první jízdy a nepotkaly ho komplikace. Tak by mohl jít s čistou hlavou od jízdy k jízdě,“ říkal Ondrašík.

Favoritem je famózní Zmarzlik

Šampionát začal na konci dubna v chorvatském Goričanu, kde zářily polské barvy. Triumfoval dvojnásobný mistr světa Bartosz Zmarzlik před Maciejem Janowským. Čekalo se, že červenobílé vlajky budou vlát naplno i za dva týdny ve Varšavě.

Jenže loňský vicemistr světa před padesátitisícovou návštěvou chyboval a nepostoupil do finále. Překvapivým vítězem se stal Australan Max Fricke. Nicméně Zmarzlik průběžné pořadí šampionátu těsně vede a při vyřazení Rusů je velkým favoritem nejen pražské Velké ceny, kterou už dvakrát vyhrál, ale i celého šampionátu.

Stav MS po dvou závodech

1. Zmarzlik (Pol.) 32, 2. Madsen 30, 3. Michelsen (oba Dán.) 30, 4. Janowski (Pol.) 29, 5. Lindgren (Švéd.) 24, 6. Fricke (Austr.) 22, 7. Lambert (Brit.) 18, 8. Thomsen (Dán.) 15, 9. Doyle (Austr.) 15, 10. Woffinden (Brit.) 14.

Kdo se podle Ondrašíka může stát vítězem? „Nerad tipuju, ale dá se očekávat, že se na stupních vítězů objeví někdo z polských závodníků. A v popředí bych také rád viděl českou vlajku.“

V Praze se plochodrážní Grand Prix koná už po šestadvacáté. Letos se však poprvé uskuteční pod hlavičkou nového promotéra, společnosti Discovery Sports Events. „Přináší to spoustu novinek. Pro nás jako pořadatele, ale hlavně pro diváky. Už máme skoro všechno připravené. Bude to ohromný zážitek, chybět nebude ani tradiční ohňostroj na závěr,“ sliboval šéf pražského závodu.

Na sobotní večer zbývá ještě pár stovek lístků. „Předpokládám, že je fanoušci ve zbývajícím čase vykoupí. Kromě českých diváků registrujeme největší zájem z Polska, Británie, Švédska a Dánska, tedy zemí, které jsou v ploché dráze velmocemi. Moc volných míst na Markétě nebude. Snad nám to nezkazí počasí,“ dodal Ondrašík.

Závody začínají na Markétě po oba dny v 18.45.