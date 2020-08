Jedinou šanci, kterou letos lidi měli, pokud chtěli vidět jezdce při závodu naživo, bylo sledovat je za plotem okruhu z lesa. „Za celé tři dny jsme napočítali stovky příhlížejících. V pátek to bylo zhruba osmdesát lidí, v sobotu 253 a nedělní program přilákal tři sta čtyřicet fanoušků," vypočítala bezpečnostní manažerka závodu za Automotodrom Brno Jana Božková. Podobná čísla odhadují i policisté, za neděli napočítali rovněž zhruba tři sta lidí.

Do lesa nad tribunu D vyrazili s partou přátel i rodinami Tomáš Michalíček a Petr Hochman. „Je to naše místo, sledujeme odtud závody již asi osmým rokem. Čekali jsme, že letos tady bude narváno, ale nakonec tady bylo lidí jen málo," shodli se muži. Parta dlouholetých fanoušků brněnského Moto GP rovněž poznamenala, že zatím co za plotem prožili stejně veselou atmosféru, jako každý rok, a díky absenci fanoušků na přírodní tribuně si dokonce užili lepší výhled, Masarykův okruh bez diváků působil smutně.

Podle policistů se všichni návštěvníci lesa v okolí Masarykova okruhu chovali slušně. Policisté a strážníci sledovali třeba porušování zákazu vjezdu na silnice u okruhu, odhazování odpadků v lese a další prohřešky. „Nemuseli však řešit žádné problémy v dopravě ani s diváky. Chovali se ukázněně," uvedl jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb. Rovněž se nestalo, že by se některý z fanoušků pokusil dostat až na okruh.

Jediným výraznějším problémem, který museli pořadatelé letos řešit, se stal pozitivní test na koronavirus jednoho z členů týmu promotérské společnosti Dorna. Brněnský deník Rovnost už o něm informoval v sobotu. „Nakažená osoba zůstala v izolaci na hotelu a stejně tak všichni, kteří s ní byli v blízkém kontaktu," uvedli zástupci Dorny v oficiálním tiskovém prohlášení.