Na vítěznou Švédku Britu Johanssonovou Norgrenovou ztratila nejlepší Češka minutu a 15 sekund, od bronzové Liny Korsgrenové ji dělilo dvacet vteřin. Nygaard byl nejrychlejší ve spurtu pětičlenné skupiny. Nejlepší Čech Jiří Pliska obsadil 20. místo.

Dvojnásobná vítězka Jizerské padesátky Smutná se neudržela ve skupině bojující o bronzovou medaili a v cílové rovince prohrála spurt o čtvrté místo. Nenavázala tak na druhá místa z posledních dvou let. "Třetí místo bylo kousek. Viděla jsem ji před sebou. Škoda, že to nebylo ještě tři kilometry. Posledních deset kilometrů jsem cítila, že se ve mně najednou někde vzala energie, byli tam diváci a konečně to šlo. Ale bylo to pozdě. Tak páté místo, musím být spokojená i s tím," řekla České televizi.

Plisku trápily křeče

Brzy soupeřkám ujely Švédky Johanssonová Norgrenová a Korsgrenová. Zatímco Norgrenová udržela tempo až do cíle a potřetí vyhrála Jizerskou padesátku, před Korsgrenovou se dostala Norka Emilie Fletenová.

V mužské kategorii potvrdil pozici výborného sprintera Nygaard, který stejně jako před rokem rozhodl ve finiši o vítězství. O šest desetin porazil Švéda Oskara Kardina, třetí skončil se ztrátou osmi desetin na vítěze Petter Eliassen ze Švédska.

Z Čechů si nejlépe vedl osmatřicetiletý Pliska, který na vítěze ztratil zhruba minutu a tři čtvrtě. "Těžké to bylo, rychlé tempo ve všech kopcích. Na větru se jelo pomalu, tam se dalo odpočinout. Tak patnáct kilometrů před cílem jsem dostal křeče, takž jsem měl co dělat, abych stihl uviset skupinu a dojet až sem," komentoval Pliska průběh závodu, při kterém se připomínalo 50. výročí expedice Peru, kde patnáct českých horolezců zahynulo pod kamením na Huascaránu.

Trojnásobný vítěz závodu Stanislav Řezáč ztratil už v prvním stoupání kontakt s čelem a nakonec s více než sedmiminutovou ztrátou obsadil 33. místo. Poprvé na Jizerské padesátce neskončil první dvacítce. "Necítil jsem se před startem úplně v pohodě, byl jsem unavený z minulých týdnů. Snažil jsem se bojovat a objet to. Bylo krásné počasí, Jizerka se povedla," řekl.