Ve čtvrtek večer nebylo Lvům do skoku. V Hale míčových sportů v Karlových Varech prohráli 2:3 na sety, 15:17 ve zkrácené hře, a věděli, že na druhou nejprestižnější domácí trofej letos nedosáhnou. „Byla to velká škoda. Tak těsná porážka vždycky zamrzí a tiebreak je vážně jenom o štěstí,“ popisoval Martin Tibitanzl, další z pražských blokařů. Už po cestě do metropole si řekli, že jdou dál. „Bylo třeba všechno hodit hlavu a soustředit se na další náročné utkání,“ potvrdil slova svého parťáka.

O to více oba blokaře zarazil vývoj úvodního setu duelu v Benátkách. V něm nadšeně bojující outsider zaskočil favorita (25:23) a ujal se vedení 1:0. „Půlka našeho mužstva asi ještě seděla v autobusu. Víc k tomu nemůžu říct,“ sdělil stroze Todua. Jeho kolega volil mírnější slova. „Nešlo to vůbec nikomu. Špatně jsme podávali, Benátky měly všechno dobře přihrané a my se pak těžko bránili,“ líčil Tibitanzl.

Lví týden:

Karlovarsko – Lvi 3:2 (25:21, 21:25, 25:22, 22:25, 17:15). Lvi: Čech, McCarthy, Schouten, Kriško, Todua, Janouch, libero Moník. Střídali: Pliasestkyi, Gabriel, Kollátor. Trenér: Barrial. Benátky – Lvi 1:3 (25:23, 15:25, 24:26, 11:25). Lvi: Janouch, Čech, Tibitanzl, Kollátor, Kriško, Todua, libero Moník. Střídali: Pliasetskyi, Gabriel, Vodička, Schouten. Trenér: Barrial.

Druhé dějství v ničem nepřipomínalo první. Lvi si rychle vypracovali pohodlný náskok a domácí pouze statovali – 15:25. „Trošičku jsme se probudili a začali makat. A konečně jsme dávali servis. To je vždycky nejdůležitější,“ mínil Todua. „Lépe jsme podávali i útočili a najednou to šlo s trochou nadsázky samo,“ přitakal Tibitanzl.

Benátky se ovšem nevzdaly. Jejich hráči se předháněli v obětavosti a po výsledku 24:26 hovořili oprávněně o smůle. „Nebyly to zas až tak velké nervy. Věděli jsme, že kvalita je na naší straně a takových koncovek jsme sehráli více,“ řekl Tibitanzl a k poslednímu setu (11:25) i celému duelu doplnil: „Domácí se nejspíše položili psychicky. Celkově šlo o vydřené vítězství. Museli jsme pořádně máknout, abychom si připsali tři body.“

Díky nim si Lvi v tabulce upevnili třetí příčku – dva body před Českými Budějovice. Do konce základní části zbývá sehrát pět kol a oni mohou stále pomýšlet na ještě lepší pozici pro play-off. V sobotu přijede do Unyp areny (18.00) druhé Karlovarsko, na které ztrácejí šest bodů. Touha po brzké odvetě je o to větší. „Určitě chceme Varům porážku vrátit. Budeme hrát doma a výhoda tak bude na naší straně,“ oznámil rozhodně Tibitanzl. „Recept je jasný. V každém setu musíme získat o dva body navíc,“ dodal Todua.

Vítězná šňůra skončila. Lvi proti Kladnu padli v tiebreaku