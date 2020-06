Slovenské překvapení. Hlavní dostihy v Chuchli vyhráli favorit i outsider

Chuchle Arena byla v sobotu svědkem druhého pražského dostihového dne. Na rozdíl od toho prvního mohlo být v areálu o dvě stě lidí víc. I když to mělo do normální divácké atmosféry ještě hodně daleko, přece jen to bylo trochu znát. Fandění zástupců stájí se silně neslo prázdným prostorem.

V 15. ročníku Memoriálu Jaroslava Maška překvapivě vyhrál hnědák Chilli Chocolate s žokejem Adamem Florianem. | Foto: Tomáš Bernat