/FOTOGALERIE/ Obhajoba je vždycky těží než první výhra. Své o tom ví Martin Vaculík, slovenský plochodrážní jezdec, který před rokem ovládl poprvé pražský závod mistrovství světa na krátké dráze a v sobotu večer na Markétě senzační triumf při pražské Grand Prix zopakoval. Čech Václav Milík, startující na divokou kartu, získal jediný bod a skončil poslední.

Martin Vaculík na Markétě obhájil loňské prvenství. | Foto: Ivana Roháčková

Cestu základním rozpisem přitom neměl rodák ze Žarnovice zrovna oslnivou. Do semifinále se probil až vítězstvím v poslední sérii, ale pak už před sebe už nikoho nepustil. Ve velkém stylu ovládl první semifinále, když nedal soupeřům šanci ze čtvrté pozice u mantinelu.

Na finále si zvolil druhou dráhu. Hned po startu se přehnal kolem Dána Leona Madsena a vedení už udržel. Třetí dojel Australan Jack Holder, který překvapivě odrazil všechny útoky vedoucího muže seriálu Poláka Bartosze Zmarzlika. Početní fanoušci s červenobílými vlajkami tak houfně opouštěli Markétu ještě před slavnostním ceremoniálem.

Praha je pro Vaculíka magickým místem

„Je to super, že se mi podařilo obhájit loňský triumf. Mám to tady rád, na Markétě se mi dobře závodí. Sen se stal skutečností. Co k tomu mohu více říct?“ hlásil na tiskové konferenci Vaculík.

Markétu rozzáří plochodrážní hvězdy. Pořadatelé čekají návrat fanoušků z ciziny

„Povedlo se mi něco, co zahřeje u srdce. Před startem jsem si vzpomněl na minulý rok, nějaká očekávání jsem měl, ale důležitá je vždycky až konečná tabulka. Výsledky byly nejdřív trochu rozpačité. To důležité se zrodilo v páté sérii, kdy jsem bylo potřeba získat tři body a zajistit si postup mezi nejlepších osm,“ líčil Vaculík, který se v celkovém pořadí šampionátu posunul na průběžné čtvrté místo.

„Jsem vážně strašně šťastný. Praha je pro mě magickým místem. Vnímám její pozitivní energii. Miluju tohle město, mám tady spoustu kamarádů a známých. Strávil jsem tu spoustu času jako junior a často jsem na Markétě závodil. Pokaždé, když tu jedu, je to pro mě něco mimořádného,“ pokračoval třiatřicetiletý jezdec.

Závody měly strhující průběh. Vaculík v semifinále, právě když nad Břevnovem vycházel oranžově zbarvený úplněk, dokázal vyřadit vítěze základní části a miláčka zaplněných tribun Brita Dana Bewleyho, který udivoval odvážnými manévry a raketovým zrychlením.

Memoriál Josefa Odložila slibuje špičkovou atletiku. Lákadly Vadlejch a Staněk

„Bylo úžasné, jakou jsem měl podporu od diváků. Hlavně těch slovenských a českých, moc si toho vážím,“ usmíval se jezdec, který se zařadil po bok pěti legend Američana Billyho Hamilla, Australa Jason Crumpa, Dána Nicki Pedersena, Brita Tai Woffindena a Australana Jasona Doyleho, kterým se podařilo v Praze vyhrát dva roky po sobě.

Zlepšení přišlo až v páté jízdě

Milík nebude na sobotní večer rád vzpomínat. „Strašně mě to mrzí. Na závod jsem se moc těšil, ale máme teď problémy s motory. Byl to už pátý závod, co se s tím potýkáme,“ litoval Milík, která v roce 2017 dojel na pražské Grand Prix třetí.

„Motory jsou nejspíš v pořádku. Potřebují ale doladit, a to se mi nedaří. Chybu hledám u sebe. Potřebuji pořádné dlouhé tréninky, abych tomu přišel na kloub. Mrzí mě to proto, že výkonnostně na soupeře mám,“ pokyvoval rodák Čáslavi, který v květnu oslavil třicáté narozeniny.

Zdroj: Ivana Roháčková

Částečně byl spokojený s pátou jízdou, kdy dojel třetí za Holderem a Bewleym. „To byl náznak určitého zlepšení. Aspoň jsem pod sebou cítil motorku a najednou držel krok s nejlepšími,“ dodal.

Výsledky Grand Prix České republiky

Finále: 1. Vaculík (SR), 2. Madsen (Dán.), 3. Holder (Austr.), 4. Zmarzlik (Pol.), …16. Milík (ČR).

Stav MS (po 3 z 10 závodů): 1. Zmarzlik 50 bodů, 2. Lindgren (Švéd.) 47, 3. J. Holder 42, …18. Milík 1.