Problémů se v Edenu přes léto nakupilo více. Tým opustily výrazné osobnosti Veronika Galušková a Eliška Jačková, věkový průměr je znovu o něco nižší.

Tým trenéra Františka Urbana doplnilo kvarteto hráček ve věku dvacet až třiadvacet let. „Naše cíle se ani s opět omlazeným kádrem nemění. Chceme se minimálně znovu probojovat do play-off a v něm se poprat o finále,“ staví před sešívaný kolektiv jasný cíl Toman.

POHYB V KÁDRU

Příchody

Veronika Duranková (Kisvárdai KC, Maďarsko), Barbora Zemanovičová (Zlín), Barbora Vavroušková (Ivančice), Nikola Motejlová (návrat z hostování)

Odchody

Eliška Jačková (konec kariéry), Veronika Galušková (DHC Plzeň), Lucie Jelínková Líbalová (Sokol Vršovice), Natálie Svobodová (UHC Eggenburg, Rakousko)

Zásadním problémem pro slávistky je ale konec dotačního programu Victoria MŠMT. „Změnily se podmínky pro rozdělování financí. My se tak musíme se popasovat s výpadkem příjmu ve výši téměř devadesát procent. To je pro nás největší výzva,“ netají Toman.

Slavia bude zásluhou druhého místa v lize opět hrát i evropský pohár. A má letos na co navazovat. Vloni v EHF European Cupu se totiž probojovala až do čtvrtfinále. „Loňskou pouť Evropou bychom rádi zopakovali i letos,“ doufá Toman. „Letos jsme byli nasazeni do druhého kola, kde máme italský tým Alí-Best Espresso Mestrino. Oba zápasy budeme hrát na půdě soupeře a věřím, že postoupíme dál.“

Evropské zápasy čekají na Pražanky až v říjnu. První soutěžní utkání už ale mají na programu 4. září od 17.00. V prvním kole domácí ligy přivítají ve své hale vloni bronzovou Porubu. Tradičně silný protivník bude pro nově se tvořící tým tím správným křestem.