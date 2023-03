/FOTOGALERIE/ Do Edenu přijel v sobotu vedoucí Vyškov, ale na hřišti nebylo znát, že hraje první s předposledním. Ragbisté Slavie vybojovali hodně překvapivou výhru, která byla jejich první v sezoně. Po 4. kole extraligy tak zůstal bez porážky jediný tým. Je jím obhájce titulu z Říčan.

Překvapením kola je výhra slávistů na domácí půdě nad do té doby vedoucím Vyškovem. | Foto: Petr Skála/ceskeragby.cz

Středočeši v domácím prostředí porazili Pragu, které nepomohl ani další start reprezentačního kapitána Dana Hoška. Se ziskem čtyř bodů a jednoho bonusového za šest položených pětek se Říčany ujaly vedení v tabulce. Jejich tahounem byl opět Jihoafričan Tristan Horak.

V Edenu slavil úspěch důraz

V souvislosti s nečekanou porážkou Vyškova napadlo nejednoho sportovního fanouška, že favorizovaní ragbisté z moravského města nedokázali pomstít nedávnou pohárovou prohru druholigových fotbalistů na nedalekém stadionu, kde sídlí lídr Fortuna ligy.

Moravané přitom vedli 14:0, ale v úplném úvodu je oslabilo zranění tvůrce hry Martina Kováře. Ve druhém poločase přesnější a důraznější Slavia utkání otočila a postoupila na průběžné šesté místo.

Hošek zařídil výhru Pragy. „Jsem rád, že jsem pomohl,“ usmíval se ragbista

„Podařilo se nám ragbistům Vyškova několikrát utéct. Rozhodující byla první pětka s následným kopem z 0:14 na 7:14, která hráčům ukázala, že se do vyškovského brankoviště dá probojovat a položit pětku,“ vyjádřil se slávistický kouč Jan Fojtík.

Derby těsně pro Smíchov

Tatra Smíchov v zajímavém derby porazila Spartu jen o dva body. Hosté třináct minut před koncem snížili z trestného kopu na rozdíl dvou bodů, ale víc už nestihli. Je však možné, se oba soupeři utkají v play-off.

Ragbyové derby pro Spartu. Slávisté vedli 19:0, ale po půli se karta obrátila

„Derby mohla klidně vyhrát Sparta. K našemu vítězství však přispěl Jihoafričan Branco du Preez na útokovce, který vedle proměněného kopu ze hry, položil i naší čtvrtou bonusovou pětku,“ pochválil svého svěřence trenér smíchovské Tatry Jan Oswald.

„Za nepříznivého poločasového skóre jsme se po přestávce dokázali vzpamatovat a bodovat i v početní nevýhodě. Ke konci nám už ale chybělo trochu herního štěstí,“ poznamenal trenér Sparty Eduard Krützner mladší.

Extraliga ragby - 4. kolo

Tatra Smíchov - Sparta 26:24 (18:7) pětky 4:3, body do tabulky: 5:1

Zlín - Dragon Brno 18:27 (3:10) pětky 2:5, body do tabulky: 0:5

Říčany - Praga 42:12 (23:5) pětky 6:2, body do tabulky: 5:0

Slavia - Vyškov 26:19 (7:14) pětky 4:3, body do tabulky: 5:1

Pořadí extraligy 1. Říčany 18 b., 2. Vyškov 16, 3. Smíchov 15, 4. Brno 10, 5. Sparta 10, 6. Slavia 7, 7. Praga 5, 8. Zlín 0.

