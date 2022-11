„Skvělá práce trenéra Pavla Beneše, který připravil svůj tým! Do utkání nastoupil i kapitán Pavel Pumprla, který v minulém kole nehrál. Premiéru v našem dresu si odbyl Martin Kheil, kterého do předchozích utkání nepustilo zranění a premiéra to byla úžasná! Martin zaznamenal 18 bodů (čtyři trojky) a byl naším druhým nejlepším střelcem. Další skvělé utkání odehrál Adam Dworsky, tentokrát si připsal 21 bodů a 6 asistencí. Skvělá práce, po šesti kolech máme na svém kontě tři výhry," rozplývalo se vedení sešívaných na svých stránkách po utkání, které v Edenu sledovalo více než 750 diváků.

Nymburk se chtěl právě na Slavii odrazit k lepším výkonům a výsledkům, ale opak byl pravdou. Nadšeně hrající domácí se hned chytli úspěšnými střelami z dálky a už v první čtvrtině si proti malátnému soupeři vytvořili dvouciferný náskok.

Teprve pak se hosté probudili, když je nastartoval bojovně hrající Lockett. Ve druhé čtvrtině se tak povedlo otočit skóre na 35:34, ale místo toho, aby získal Nymburk zápas pod svou kontrolu, znovu dovolil domácím ve třetí čtvrtině odskočit díky přesným střelám mládežnického reprezentanta Martina Kheila, který hrál zatím nejlepší zápas mezi dospělými.

Nymburk si vykopal propast, ze které se ještě pokusil v poslední pětiminutovce vyhrabat agresivní obranou po celém hřišti, což neslo své ovoce. Slavia se začala soustředit na uhájení vedení, Nymburk se šňůrou 10:0 dostal na dostřel, ale koncovku Slavia vedená na hřišti bývalým kapitánem Nymburka Pavlem Pumprlou zkušeně zvládla a bouřlivě slavila vítězství.

„Chci se omluvit fanouškům a sponzorům. Je to opravdu ostuda. Se vším respektem k soupeři, který hrál opravdu dobře, bojoval a zasloužil si vyhrát, ale náš výkon si zaslouží veškerou kritiku. Já za to beru plnou odpovědnost, asi jsem udělal něco špatně. Rozhodně máme na to, abychom hráli lépe,“ uvedl po nepovedeném utkání trenér Nymburka Roberts Štelmahers.

„Se vším respektem ke Slavii nevím, jak víc se můžeme cítit trapně. Je to obrovská ostuda a neomluvitelné, co jsme předváděli na hřišti,“ nevymlouval se nymburský basketbalista Martin Kříž. „Ano, nepadlo nám, na to s ale nerad vymlouvám. Musíme najít jiný způsob, jak dostat míč do koše. Nechci nic svádět na nikoho, na trenéry, prostě jsme nepředvedli výkon na úrovni, na jaké bychom měli být a jsme schopni být. Třeba v obraně jeden na jednoho každý z nás udělal chybu, kterou bychom dělat rozhodně neměli ani v dorostu. Budu se teď asi stydět vyjít na ulici,“ vyprávěl Kříž.

„Se vším respektem ke Slavii, která předvedla excelentní výkon, tak je to nováček ligy, my jsme osmnáctinásobní šampioni a podle toho by to mělo vypadat. Tak to rozhodně nevypadalo. Nevím, jestli jsem se ve svém basketbalovém životě někdy cítil takhle trapně. Budeme mít co dělat, abychom to odčinili a mohli se sami sobě podívat do očí. Teď je třeba se omluvit našim fanouškům, kteří nás přijeli podpořit a všem, kteří se na to dívali. Doufám, že něco takového se nebude už nikdy opakovat,“ dodal Kříž.

Slavia Praha - Nymburk 80:71 (27:18, 15:22, 22:12, 16:19)

Nejvíce bodů: Dworsky 21, Kheil 18, Jelínek 8 - Lockett 16, Ivanauskas a Palyza po 10, Klassen 9, Benda 7, Watson, Simmons a Tůma po 5, Kovář a Kříž po 2. Fauly: 22:21. TH: 18/12 - 24:19. Trojky: 10:4. Doskoky: 36:42. Ztráty: 12:11. Zisky: 6:6. Asistence: 18:10.

DAVID ŠVÁB