Na čele 1. Futsal ligy je po desátém kole stále Chrudim, která se protrápila k vítězství s Olomoucí. Naopak hladce si vedl plzeňský Interobal, který deklasoval ústecký Rapid. Kadaň neuhájila domácí půdu před Slavií. Trochu překvapivě pak v padl na domácí půdě Helas Brno s Olympikem Mělník.

Slávisté (v modrém) udrželi druhé místo i po utkání v Kadani. | Foto: futsalliga.cz

Slávisté se v Kadani na výhru nadřeli a ještě na začátku 25. minuty platil bezbrankový stav. Až pak se prosadil Míča a na 3:0 pak dvakrát upravoval Křemen.

"Kadaň je silný soupeř, to jsme ale věděli. V prvním poločase jsme se prali trochu sami se sebou, odskakovalo nám to, po přestávce jsme zlepšili pohyb, dali jsme konečně gól. To nám určitě pomohlo, od druhé branky jsme už zápas kontrolovali. Moje zakončení? Jsem rád, že mi kluci poprvé ze standardky nahráli a byl z toho gól. Nejdůležitější je to, že jsme vyhráli, jsou to tři body z venku. Věřím, že zvládneme i ty poslední dva zápasy venku do konce roku, přivezeme si šest bodů a uděláme si krásné Vánoce," přeje si Ondřej Míča, který si na kadaňské palubovce připsal gól a asistenci.

Kadaň - Slavia 0:3 (0:0)

Branky: 25. Míča (Ševčík), 30. Křemen (Míča), 34. Křemen (Žežulka). Rozhodčí: Řeháček – Mollinger, Šmíd. ŽK: 7. Vithino – 15. Hrdina.

Kadaň: Klečka – Novák, Kiliján, Holman, Caio, Vithino, Pardubský, Japa, Zahradník, Chmelan, Maur, Salák. Trenér: David Filinger.

Slavia: Žežulka– Brychta Sandetskyi, Havrda, Ševčík, Míča, Tsopa, Kuchta, Homola, Vaktor, Hrdina, Kodatskyi, Křemen, Vondráček. Trenér: Zdeněk Sláma.

