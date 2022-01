Dlouholetý úspěšný trenér a funkcionář pražské Dukly Cyril Schejbal byl uveden do Síně slávy Pražského MTB poháru. Cyril Schejbal byl přítomen u všech výrazných úspěchů pražské Dukly, silničních či dráhových triumfů ať už v pozici trenéra nebo šéftrenéra týmu Dukly Praha. Zajímavostí je, že mezi jeho svěřence, mimo jiné, patřil ve svých juniorských letech i jeden z našich nejúspěšnějších dráhařů a silničářů a současný šéftrenér dráhové reprezentace Milan Kadlec. Cyril Schejbal stále žije cyklistikou naplno a v současné době působí jako vedoucí představitel Sportovního centra mládeže při TJ Dukla a dohlíží na přípravu talentované mládeže v pražské Dukle.

Pořadatelé Pražského MTB poháru udělují nad rámec vyhlášení jednotlivých kategorií také další, prestižní ceny, jak velí devítiletá tradice pražské soutěže v olympijském cross country horských kol pro všechny věkové a výkonnostní kategorie cyklistů, včetně cyklistů s handicapem. Ceny v podobě unikátního poháru s pražskou dlažební kostkou jsou připraveny i pro Objev roku 2021 a Trenéra roku 2021.

Objevem roku 2021 je začínající cyklistka Emma Semerádová z týmu Jaroslava Žitného, Cyklostar Trek Pirelli. Malá Emma dokázala zvítězit ve všech závodech ŠKODA Pražského MTB poháru 2021 a dominovala startovnímu poli kategorie holčiček ve věku 5 – 6 let.

Cenu Trenér roku každý rok uděluje Viktor Zapletal, trenér českého reprezentačního týmu horských kol. Uznávaná trofej míří tento rok do pražského klubu SK VELO, a to trenérské dvojici Zuzka Dlabová – Karel Kubín. "Trenéři SK VELO výborně připravili svůj tým nejenom z pohledu všech pohárových závodů sezóny 2021. Na výbornou SK VELU vyšly především závěrečné podniky seriálu, které díky výborným výsledkům přinesly týmu hned tři celková prvenství v prestižních kategoriích: kadeti, junioři a muži Open. To představuje pro sympatický a stále rostoucí pražský bikový klub jeden z nejvýznamnějších výsledků v historii," říká Viktor Zapletal.

Více informací naleznete na www.prahamtb.cz a www.skcpraha.cz.