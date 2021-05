V Japonsku prožijí kanoistky olympijský debut, ale rodačka z Roudenice nad Labem usedala v Praze i do kajaku. Třiadvacetiletá závodnice je totiž slalomářskou obojživelníci a úspěšně kombinuje disciplíny C1 (kánoe) a K1 (kajak).

Na kanálu v Troji jste měla hodně nabitý program. Kolikrát jste šla vlastně na start?

Závodila jsem na singlkánoi i kajaku a vyhrála kvalifikaci na extrémní slalom. Dohromady to bylo devět jízd.

Kolik vás taková závodní porce stála sil?

Bylo to dost náročné, takže jsem si v pondělí raději dala volno…

Jak jste spokojená, že máte vedle singlkánoe zajištěnou reprezentaci i ve všech disciplínách pro kategorii U23?

Hrozně moc. V reprezentaci do třiadvaceti let jsem si chtěla vyjet reprezentační tílko i na kajaku. Závodím na něm moc ráda. Nechci ho opustit. Pořád s ním budu trénovat. Nejen kvůli tomu, že je to pro singlkanoi skvělý doplněk, ale i proto, že je to moje srdcovka.

Extrémní slalom je tedy tak nějak nad plán?

Moc jsem s tím nepočítala, protože jsem byla v neděli po čtyřech jízdách už dost unavená. Nakonec to vyšlo, a to znamená minimálně nominaci na první dva světové poháry v Praze a Markkleebergu.

Jaký program máte do světového poháru v Praze, který se druhý červnový víkend koná v Troji?

Skončila jedna část sezony, dál závodit by už nebylo možné. Teď přichází na řadu trénink, který bude v mém případě směřovat k Tokiu.

Uvažujete ještě před OH o startu na světovém šampionátu U23 ve Slovinsku?

Už skoro ne. To skoro do odpovědi patří kvůli tomu, že termíny týkající se olympiády se často posouvají. Momentálně je situace taková, že bych měla do Tokia odletět 6. července, což je o týden dřív, než se původně předpokládalo. Své místo na mistrovství světa tak ve všech disciplínách přepouštím čtvrté lodi z kvalifikace.