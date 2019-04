Utkání se Zlínem provázely komplikace. Zadrhli jste se zejména ve druhé sadě (25:23). Proč?

Odešel nám příjem. Koncentrace po prvním rychlém setu polevila. Mysleli jsme si, že to půjde samo. Koncovku jsme ale zvládli a výhru 3:0 bereme.

Co bylo klíčové pro zisk koncovky?

Znovu jsme začali hrát kolektivně. Trenér provedl pár střídání, které pomohly.



V té době se lámal chleba?

Jednoznačně. Pomohlo nám podání. Dali jsme pár es. Na našich soupeřích bylo vidět, jak moc je vyvedla z míry. Pak už jsme hráli v klidu.



Večer nastoupíte proti Brnu. Jaký program máte do té doby?

Čeká nás oběd a týmová porada. Chceme je porazit. Bylo by hezké vyhrát do třetice 3:0.

V poledne sehrají Brňané svůj duel s Libercem. Budete se dívat?

Určitě, Brno už jsme viděli včera v utkání se Zlínem.



Jaké poznatky jste si z něho odnesli?

Síla Brna je v dobrém příjmu. Mají i kvalitního nahrávače Adama Provazníka, který už pinkal v mužském áčku. Bude to těžký zápas.



Co ho rozhodne?

Bojovnost.

VK Lvi Praha – VSC Fatra Zlín 3:0 (25:13, 25:23, 25:19)

Lvi: Vodička, Špulák, Dvořák, Svoboda, Horák, J. Toman, libero Ježek. Střídali: Drozen, Milota, L. Toman. Trenér: John. Další program Lvů: dnes 18.00 Brno (hala Bellušova 1877, Praha 5 – vysílá tvcom.cz).