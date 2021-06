Ona ta příprava se třemi ratolestmi není vážně jednoduchá. „Vlastně je jedno jestli máte jedno dítě nebo tři. Práce okolo nich je pořád dost, jde o nekončící koloběh,“ míní Kolářová, jež vstává mezi pátou a šestou hodinou ranní a uléhá před půlnocí. „Teď se vše zjednodušilo tím, že děti mohly jít do školky. Díky tomu se mi povedlo dopoledne trochu trénovat,“ vypravuje. Všechno by ani tak nešlo bez babiček a slečny na hlídání.

Paní Olga se udržuje v kondici, jak jen to jde. „Někdy úspěšněji, jindy méně,“ přiznává s úsměvem. O strahovském turnaji se dozvěděla čtrnáct dní před začátkem. To by byl comeback?! Ihned se vrhla na trénink. „Na kurt jsem se dostala třikrát týdně,“ říká. „U mě to je o fyzické připravenosti, ne o squashi jako takovém. Díky tomu, jak dlouho jsem ho hrála, není pro mě problém vzít raketu do ruky. Horší je být včas u míčku,“ líčí rodačka z Klatov, která v květnu 2012 dosáhla na 43. místo světa. Po pauze nefiguruje ani v českém žebříčku, přesto na Strahově porazila soupeřky, které se pohybují okolo elitní stovky modré planety.

Možná za její výkony může příroda. Jistě pamatujete olympijskou vítězku, lyžařku Kateřinu Neumannovou, která tvrdila, že jí ke zlaté éře pomohlo mateřství. „U žen ve sportu hraje hlava velkou roli,“ připouští Kolářová. „Než jsem měla děti, tak jsem byla schopná sama na sebe vytvořit tlak. Blokovala jsem svoje výkony. Teď jdu na kurt, užívám si utkání, ať vyhrávám nebo prohrávám,“ vypravuje sympatická maminka. Na dvorci prý strach o potomky necítí. „V tom je rozdíl mezi prvním a třetím dítětem. Věřím svému okolí. Nepochybuji o tom, že je o děti dobře postaráno,“ vysvětluje. Stejně však kdykoli opustí kurt, uchopí jako první telefon. „Pokud nemám zmeškaný hovor, říkám si, že je vše skvělé.“

Za motor svých návratů označí manžela. „On je můj motivátor. Jsem často unavená, napadá mě, že bych si mohla jít lehnout. Mirek mě dokope, abych šla na trénink,“ prozradí. Comebacky zkrátka bolí… „Příjemnější by bylo sednout si na kafe a poté nakupovat,“ směje se Olga. Dobrá nálada z ní jen čiší. Její optimismus je nakažlivý. Těžko však přeskočí na řekněme 20letou squashistku, která sní o skvělé kariéře a „zasloužilá maminka“ ji vyprovodí z kurtu. „Vztahy máme dobré. Holky asi porážky ode mě trápí, ale vezměte si mé zkušenosti. I já jsem jako mladá prohrávala se staršími,“ vzpomíná vítězka tří turnajů kategorie PSA.

To neznamená, že se cítí v životní formě. Hypotetický zápas Olgy z dob top 50 se současnou by prý měl rychlý průběh. „Moje zkušenosti by už nestačily. Došlo by na fyzickou stránku squashe, těžce bych pohořela,“ nepochybuje Kolářová. Přestože se nechystá na profi okruh, na podobný duel možná už brzy dojde. Pětinásobnou mistryni republiky láká účast na příštím českém šampionátu. Na něm bude nasazenou jedničkou Anna Serme, aktuálně 62. squashistka světa. „Teď se jí daří. Držím palce, aby padesátku brzy pokořila,“ zdůrazňuje Olga a doplňuje: „Lhala bych, kdybych řekla, že nechci vyhrát.“