Lepší průběh víkendu si nemohl ani přát. Talentovaný motocyklový jezdec Oliver König vyhrál oba závody na chorvatském okruhu Grobnik v rámci šampionátu Alpe Adria. Ten se započítává také do domácího mezinárodního mistrovství. A König byl v kategorii Supersport 300 bodově stoprocentní, konkurenci významně drtil. „Na motorce jsem se cítil dobře, vyzkoušeli jsme hodně věcí v nastavení. Nabral jsem skvělý pocit a mnoho užitečných dat. Jsem za to moc rád,“ mluvil spokojeně König, kterého čeká koncem července závod v Nizozemsku v rámci MS superbiků.

Pražský jezdec Oliver König v Chorvatsku uspěl. | Foto: Sofrič Studio

Pokračuje ve skvělém tempu. Během tohoto měsíce dojel na osmém místě v kategorii supersportů v Itálii. O víkendu v Chorvatsku na Alpe Adria vyučoval soupeře. Jak jinak nazvat sobotní první místo s náskokem skoro 20 vteřin? „Vyhrál jsem stylem start cíl. Vyšlo to skvěle,“ dodal König z týmu Movisio. To v neděli už to měl složitější. „Po určité chybě jsem nebyl schopný odjet soupeři na začátku. Dlouho se mě držel. Naštěstí jsem si s tím poradil a vyhrál jsem. Takže mám vítězný double,“ pochvaloval si český závodník.