Finálový den v Cardiffu byl k těm nejlepším hodně nelítostný. Po semifinálovém souboji s vítězem Czech Open Victorem Svendsenem, čekal Loudu už za tři hodiny i duel finálový. „Toho času mezi zápasy bylo málo, ale na to se samozřejmě nebudu vymlouvat, bylo to pro oba stejné,“ říkal Louda, jenž svému finálovému soupeři podlehl 13:21, 18:21.

„Hra, se kterou nastoupil, mě překvapila. Nedokázal jsem se na to dobře adaptovat, hrál jsem s Christophersenem dvakrát a nikdy to takové nebylo,“ ujal se finálového hodnocení plzeňský hráč. „Tlačil úplně ze všeho, snažil se mě přehrát brutální rychlostí, a to se mu dařilo. Srovnal jsem se s tím až někdy v druhé půlce druhého setu, kdy už bylo pozdě,“ byl upřímný hráč číslo 69 žebříčku BWF.

Skvělé výkony badmintonistů Mendreka s Králem! V Salvadoru se dostali do finále

„Bylo to v podstatě jenom o té rychlosti, těžko jsem se dostával do útoku, v podstatě jsem jenom bránil, on hodně riskoval, takže na konci už také dělal chyby, ale na tu jeho hru jsem určitě nebyl dobře připravený,” byl si vědom mistr republiky, který si zapsal další vynikající výsledek v sezoně 2022.

I přes finálovou porážku znovu ukázal Louda svou třídu, jeho sezona byla velmi stabilní, bez výpadků. Teď už jenom formu přenést i do kvalifikace ME smíšených týmů, která proběhne v půlce prosince ve Skotsku.

Zrušený let z Dánska, Loudův vítězný návrat. Badmintonová extraliga se rozjela