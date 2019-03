„Je to něco neuvěřitelného. Druhý světový turnaj v sezoně a hned medaile, ještě k tomu zlatá,“ radovala se Maixnerová, pro kterou je to vůbec první vítězný turnaj na okruh FIVB.

Obě patří k nejtalentovanějším hráčkám českého beachvolejbalu. Maixnerová je mistryně Evropy do 18 let a v loňském roce vyhrála středoevropskou Mevzu. To Bonnerová sbírala úspěchy s Barborou Hermannovou. Jenže jejich předchozí týmy se rozpadly, a tak obě Martiny začaly hrát spolu.



„Bohužel kvůli menším bodům musíme objíždět nižší turnaje. V Kambodži a v Indii jsme chtěly zjistit, jak na tom jsme,“ naznačila plány Bonnerová.

A hned druhý zahraniční turnaj jim parádně vyšel. Ve čtvrtfinále porazily Američanky, v semifinále zase zástupkyně Oceánie. Finále navíc musely otáčet, když prohrály první set. „Japonky hrály dobře, měly skvělou kontrolu a dobře umístěné údery. K vidění byly i zajímavé výměny, takže se tribuna plná indických fanoušků snad dobře bavila,“ popisovala Bonnerová.



„Turnaj byl náročný v tom, že jsme se musely srovnat s větrnými podmínkami a s velkým teplotním rozdílem. Také jsme jako jedny z mála účastníků turnaje tady v Indii nepodlehly střevním potížím, což byla docela výzva,“ dodala.



Beachvolejbalový pár M+M si nyní může dovolit zúčastnit se prestižnějších turnajů. Zároveň se těší na domácí akce a zejména na Světový pohár v Ostravě.