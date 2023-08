Skvělá badmintonová mládež. Tým do 17 let získal bronz na evropském šampionátu

Parádní úspěch se povedl českému badmintonovému výběru do 17 let. V Litvě na mistrovství Evropy vybojovali reprezentanti bronzové medaile, když ve čtvrtfinále porazili Španělsko 3:1 na zápasy. Postup do finále jim utekl po jasné prohře 0:3 proti Dánsku. Čeští hráči tak obhájili bronzové medaile, které získali podruhé v historii. „Dostali jsme příležitost a tu jsme dokázali využít. Náš tým je vyrovnaný na všech postech, takže jsme v úspěch věřili,“ prohlásil trenér Matěj Hubáček. Ve Vilniusu startují individuální turnaje.

Adam Srnec a Nela Fliglová. | Foto: Český badminton