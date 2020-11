Deník byl u zrodu netradičního závodu, ve kterém na stometrové trati soupeřili dva čeští reprezentanti. Mistr světa versus pátý nejlepší muž v Evropě. Aneb konkrétně: kanoista Martin Fuksa vyzval skateboardistu Maxe Habance.

Prvně jmenovaný borec vzal pádlo a „usedl“ do své speciální lodi, ten druhý vsadil na své nohy a prkno na kolečkách. „Tohle bych měl vyhrát,“ hecoval Habanec sám sebe. „Když nebudou vlny a vítr, proženu ho,“ opáčil Fuksa.

Lokace: Labe, respektive cyklostezka vedle řeky. Kameraman, štáb, stopky. A potom už akce.

Skoro to byla remíza

Lépe do „sprintu“ vstoupil světový šampion v rychlostní kanoistice, leč jakmile jeho sok nabral rychlost, náskok byl ten tam. „Prožíval jsem to,“ uznal Fuksa, jenž pohledem na břeh kontroloval situaci. „Nic snadného, vždyť Martin má větší ruce než já nohy,“ líčil Habanec.

Zdroj: Youtube

Výsledek? Těsný. Podle kamery i stopek se radoval skateboardista. Fuksa zvládne stovku za zhruba sedmnáct sekund, Habanec je na patnácti sekundách.

Po olympiádě, kde by se oba měli potkat, bude čas na další výzvu. Co takhle výměna rolí, pánové? „Odveta by se mi líbila,“ usmál se Fuksa. „Akorát bych prohrál. Asi bych na té lodi ani neudržel rovnováhu,“ dodal Habanec.

Mimochodem, ještě zajímavost na závěr: želva „dá“ stovku za patnáct minut.