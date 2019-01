/ROZHOVOR/ S volejbalovým klubem z Lužin je spjatý od samotného začátku. S trochou nadsázky by se mohl nazývat Otcem zakladatelem. „Znamená pro mě většinu života. Se vším všudy – s radostmi i starostmi. Do jeho dění je dlouhodobě zapojená i celá rodina,“ vypráví dnes devětapadesátiletý generální sekretář Lvů Miloš Kočka.

Jaká byla vaše sportovní kariéra?

Volejbal jsem hrál celý život. Přinášel mi uspokojení a naplnění. Vyrůstal jsem ve Vysočanech na Pragovce a vysokou školu jsem šel studovat do Žiliny. Tam jsem hrál za Stavbára a s ním slavil postup do federální extraligy. Tu jsem si ale nezahrál.



Kdy se vaše kroky spojily s Lužinami?

Před 25 lety jsem se vrátil z Žiliny a začal jsem trénovat v USK. V té době jsem společně s manželkou Irenou a Honzou Malinou založil stávající klub. Tehdy jsme se jmenovali SC ZŠ Lužiny.

A vše bylo podřízeno škole…

Ano, měli jsme sportovní třídy. Souběžně jelo partnerství s USK, které postupně uvadalo, až skončilo. Celá činnost včetně 1. národní ligy se převedla na Lužiny. Zhruba před jedenácti lety vznikla spolupráce s TJ ČZU a my jsme se ocitli v extralize.



Výchova volejbalistů ale měla stále prim.

Přesně tak. Nikdy se nám nepodařilo finančně zajistit tak, abychom v extralize bojovali o nejvyšší příčky. Až nyní se situace minimálně stabilizuje a ambice jsou vyšší.



Můžete je nastínit?

Hlavním cílem je stále vytvářet dobrou atmosféru v klubu se širokou základnou. Nad ní chceme postavit prosperující extraligový tým. Tak, aby hráči už neměli potřebu odcházet jinam, jako tomu bylo v minulosti.



Kde leží letošní ambice?

Rádi bychom se probojovali do play-off, ale díky vyrovnanosti extraligy a tomu, jak se týmy zvedají, to bude velice těžké.



Úvod sezony vypadal slibně. Kdy došlo ke zhoršení?

V optimální sestavě jsme hráli naposledy v Českém poháru v Příbrami. Tam si Mára Šulc udělal výron a odstartoval epidemii. Od té doby se základní sestava neustále měnila.

Kádr je tedy příliš úzký?

V tom smyslu, že jsou v něm mladí a nezkušení hráči. Osmnáctiletý kluk, byť mistr Evropy, odehraje jednou skvělý zápas, podruhé ne. Proto se sestava často točí, a na stabilitě to nepřidá.



Klíčovým problémem je absence univerzála Gino Robert Naardena. Jak ji vnímáte vy?

Gino chybí hře i atmosféře v týmu. Přijel k nám s turistickým vízem, kdekoliv působil předtím, tak v tom nebyl problém. Hrál ve Finsku, přišel tam na policii, dostal razítko a pokračoval. U nás to tak nešlo, Surinam tu nemá konzulární zastoupení. Musel proto odcestovat do Brazílie. To bylo v prosinci a čekalo se, že se to povede rychle vyřídit. Žádost tu je, a blokuje ji česká strana, která má na vyřízení 90 dnů. Snažíme se ji urychlit, ale zatím bez úspěchu.



Jak si poradíte bez něj?

Musíme, a řešíme to postaru. Na post univerzála se vrátil David Kuboš a mladíci se drží na postech přihrávajících smečařů.

Výkon s Příbramí byl příslibem. Jde o vlaštovku, která může tým zvednout?

Není to první vlaštovka, tou byl zápas s Libercem. Nedokážeme ovšem kvalitní výkon přetavit ve vítězství. Odehrajeme excelentně dva sety, pak se zase objeví mladické chyby. Chybí nám zkušení hráči, kteří v rozhodujících chvílích mužstvo podrží, hlavně tedy v útočné fázi.



Na co máte v současné době v utkání na Kladně?

Na vítězství, vezměte si třeba tenisový zápas Karolíny Plíškové se Serenou Williamsovou. My v obrat brutálně věříme. Víme, že můžeme podat výkon na úrovni Kladna. Samozřejmě se tam hraje těžko, je tam dobrá kulisa, bude to těžké… Navíc máme zprávy, že už za domácí nastoupí olympijský medailista Sergej Baranov. Ale hrát se dá s každým.