Otcem myšlenky na on-line napodobení prestižní Premier League profesionálních hvězd z organizace PDC je známý šipkový komentátor a propagátor Pavel Korda, jemuž se živé streamy zápasů podařilo dostat i na obrazovky stanice Nova Sport 2. Každý fanoušek se tak může na vlastní oči přesvědčit, jak to lítá zdejší špičce. Zájem publika je (i díky všeobecné koronavirové sportovní nouzi) nebývalý.

Technické trable překonány

„Byl jsem z toho nápadu nadšený,“ říká Pavel Jirkal, jeden z desítky vybraných účastníků.

Ostřílený šipkař s řadou úspěchů na mezinárodní scéně si ovšem musel rychle zvykat na některá specifika zápasů na dálku. „Hraje se v úplně jiném tempu, není to tak rychlé jako normálně. Je nezvyklé, že úplně chybí kontakt se soupeřem, každý tak může hrát s čistou hlavou,“ popisuje v rozhovoru pro Deník.

Jistě, šipky jsou zcela bezkontaktní sport, ale řada hráčů dobře ví, jak se svému soupeři u terče dostat pod kůži. Sem tam nějaké to utroušené slůvko, občas divočejší oslavné gesto po vysokém náhozu nebo zavření… Podobné psychologické „kejkle“ při on-line duelech logicky odpadají.

O to náročnější bylo zdárně vyřešit technickou stránku věci. Každý z účastníků má doma jinou kvalitu připojení k internetu, o volbě vhodných kamer ani nemluvě. „Nejdřív jsme to zkoušeli snímat z mobilů a obraz byl perfektní, ale stačilo, aby pak člověku někdo zavolal nebo poslal zprávu, a byl problém,“ líčí Jirkal. „Pak jsme sháněli webkamery, ale tou dobou byly všude vyprodané, v e-shopech měli jen modely za dvacet tisíc korun, což bylo nereálné. Řešilo se to všelijak,“ přibližuje pražský šipkař porodní bolesti projektu.

Úspěch čeká venku

Jirkal s rodinou provozuje holešovický Klub Ajeto, vyhlášenou Mekku šipkařů v metropoli. I na tento podnik tvrdě dopadají nouzová vládní opatření. „Alespoň jsem vymaloval, vydezinfikoval, opravil zahrádku. Teď čekáme jako všechny hospody. Něco naspořeno máme, ale konec května je pro nás strop, pak už by to bylo špatné,“ říká Jirkal.

Z podniku alespoň po večerech hraje své zápasy v Premier League. „Doma zatím spí syn, kterému je jeden a půl roku, a přítelkyně šije roušky,“ usmívá se.

Mimochodem: mezi deseti účastníky soutěže schází Karel Sedláček. Ten v lednu vybojoval jako první Čech v historii členskou kartu na okruhu PDC a podle smlouvy se nesmí účastnit jiných klání. Kvalifikačních turnajů (tzv. Q-school) se letos i loni účastnil také Jirkal. „Loni jsem skončil těsně pod vrcholem. Jde o ohromně těžké turnaje. Přijíždí na ně strašná spousta kvalitních hráčů a sebemenší zaváhání je osudné. Člověk musí být čtyři dny stoprocentně soustředěný,“ popsal Jirkal.

V budoucnu se chce o kartu PDC znovu porvat. „Kdo to se šipkami myslí vážně, tak je to pro něj odrazový můstek někam se dostat,“ říká Jirkal.