„Jsem šťastná, je to odměna za tvrdou práci nejen v posledních dvou letech. To, že se do Augusty podívám jako vůbec první Češka, celou věc umocňuje,“ usmívá se talentovaná golfistka, která si svůj sen splnila až na třetí pokus. „Asi to tak mělo být. Neúspěch mě motivoval ještě k tvrdší práci," zdůrazňuje Kousková.

Kromě již zmiňovaných prvenství v Arizoně a při Amundi Czech Ladies Challenge, se její forma promítla i do kvalifikační školy Ladies European Tour. Ve španělské La Manze v prosinci skončila šestá, když za sebou v průběhu dvou týdnů nechala zhruba 300 profesionálek. A jako jediná Češka získala plnou kartu na nejvyšší evropskou profesionální Tour.

Malý velký volejbalista. Tláskal má talent od Pánaboha

Kousková má plány krátkodobé i dlouhodobé: ráda by reprezentovala republiku na olympiádě v Paříži 2024. „Jde o můj sen i cíl zároveň. S týmem máme naplánovanou cestu a rádi bychom se do Paříže nejen dostali, ale také tam uspěli," prozrazuje vzápětí doplńuje. „Golf je v tomhle velmi specifický sport. Samotný výsledek ovlivňují detaily, takže se snažím myslet spíše v krátkodobějším horizontu. Pokud se mě zeptáte třeba na Augustu, tak nezastírám, že bych ráda uspěla i tam,“ dodává odhodlaně.