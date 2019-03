Pojďme si zopakovat, jaké cíle jste určili před sezonou.

Konkrétní cíle jsme nevyhlašovali. Je složité je určit, dokud neznáte sílu soupeřů. Teď už víme, že šla extraliga nahoru, což je dobře. Hrajeme atraktivní soutěž i z evropského pohledu. Chtěli jsme se pohybovat ve středu tabulky. Jsme sice devátí, ale myslím, že se to podařilo.

Vy jste nehovořili o play-off?

Do něj chce každý. Jde o hranici sportovního úspěchu a neúspěchu.

Každé hodnocení jste začínal od výkonosti. Od vaší představy, jak má tým hrát. Nakolik se jí už Lvi dokázali přiblížit?

Jsem spokojený s tím, že už neexistuje soupeř, který by dopředu věděl, že v naší hale vyhraje. Těší mě i to, že spousta hráčů udělala výkonnostní skok. Ne vždy se nám to ale podařilo ukázat v utkáních. Za to může nezralost.

Našel byste hráče, který vás příjemně překvapil?

Nejstabilnější formu měli oba blokaři Šimon Krajčovič a Mart Van Werkhoven. U Marta bych vyzdvihl tréninkovou morálku a píli. Jsem spokojený s vývojem formy Šimona Kozáka a valné většiny mladých hráčů, kteří na sobě pracují a zlepšují se. Proto volejbal vlastně děláme.

Byl někdo, kdo zklamal?

Ne. Kdybych takové jméno znal, nešli bychom už dál po společné cestě. Poklesy formy přijdou, ale to je normální. U některých hráčů hlavně proto, že z důvodu studia nebo práce nemohou tolik trénovat. To jsme ale před sezonou věděli.

Kdy vám bylo v základní části nejlépe?

Dvakrát. Do soutěže jsme výborně vstoupili. Bodovali jsme i s nejsilnějšími týmy. Líbil se mi také závěr, kdy jsme v několika utkáních po sobě potvrdili roli favorita.

A nejhůře?

Před domácím zápasem s Příbramí, kdy jsme šestkrát nebodovali. Ve všech jsme neměli k dispozici našeho univerzála Gina (Robert Naardena). A ani jsme nevěděli, jestli mu dokážeme vyřídit vízum a on se k nám vrátí. Nálada tehdy byla špatná a nikomu nebylo dobře po těle.

Základní část je minulostí. Jaké z ní máte pocity?

Teď nejsme ani spokojení, ani naštvaní. Panuje tu klid před bouří. Všichni cítíme, že pro nás sezona právě začíná. Výkony mají stoupající tendenci. Jsme si vědomi své síly. Věříme, že dobrý výsledek ještě uděláme.

Po posledním zápase s Ostravou jste tým označil za favorita předkola play-off s Odolenou Vodou. Stále si za tímto výrokem stojíte?

Ano, i potom co jsem shlédl jejich poslední dvě vítězná utkání s Libercem a Ústím. Uznávám, že má Odolka výbornou formu. My ale také. Věříme si, hráčská kvalita je na naší straně. Odolka nás letos ještě neporazila, a teď by se jí to muselo podařit dvakrát.

Nicméně skončila osmá a má v prvním i případném třetím utkání výhodu domácího prostředí…

To je neoddiskutovatelné. Odolka má výborné fanoušky, zápasy se odehrávají ve skvělé atmosféře. Takovou má každý rád a vyhecuje k lepšímu výkonu domácí i hosty. U nás je to ovšem stejné. Těším se na skvělou sérii.

V čem je největší síla Aera?

Hraje poctivý a stabilní volejbal. Dobře brání v poli, proto musíme být trpěliví na útoku. K tomu je potřeba ubránit jejich krajní smečaře Marka Mikulu a Tomse Vanagse.

A jaké trumfy drží Lvi?

Lépe blokujeme i útočíme. Věřím, že udržíme kvalitu na servisu, tak jako v posledním utkání s Ostravou. To je vždycky klíčové.

Aero Odolena Voda – VK Lvi Praha

Předkolo play-off volejbalové Uniqa extraligy. Kdy? Dnes (12. března) od 18 hodin. Kde? Ve Sportovní hale v Odolene Vodě (Ke Stadionu 375). Přímý přenos vysílá TV.Com. Další zápas(y): 14. března 19.00 (Lužiny), případně 16. března 18.00 (Odolena Voda).