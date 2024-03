/FOTOGALERIE/ S příchodem jara se hlásí o slovo dramatické bitvy na plochodrážním oválu v Břevnově. Sezona je už doslova za dveřmi, první závod na pražské Markétě se pojede už v úterý 26. března. O premiéru se při Přeboru republiky postará takřka kompletní česká špička. Chybět budou jen Jan Kvěch a Václav Milík, kteří mají jiný program.

Hlavním lákadlem pražského kalendáře je 1. června FIM Speedway Grand Prix of Czech Republic, tedy čtvrtý díl mistrovství světa na krátké ploché dráze. A zmíněný Kvěch se v seriálu poprvé objeví jako stálý jezdec seriálu. Česko tak bude mít po dlouhých patnácti letech mezi elitou zástupce., který bude bojovat o body v jedenáctidílném šampionátu.

Pro pražský závod získá další český motocyklista divokou kartu a domácí fanoušci se tak mají na co se těšit. Navíc bude jedním z favoritů populární Slovák Martin Vaculík, který na Markétě ovládl dvě poslední velké ceny.

Jako každoročně je velkým tématem udělení divoké karty, o níž se bude bojovat v následujících týdnech. „Bude záležet na prvních závodech, zejména na pražském extraligovém kole, kde budeme mít porovnání s Vaculíkem a další účastníkem Grand Prix Andžejsem Lebeděvsem,“ zmínil sportovní ředitel Auto klubu Markéta Pavel Ondrašík.

„Uvidí se, kdo na divokou kartu má. Měl by to být jezdec, který bude schopný získat v závodě nějaké body. Nechceme nic uspěchat, je čas do konce dubna,” vysvětlil funkcionář, jak se bude postupovat.

Jezdci AK Markéta se rozjeli v Kršku

Trénink Jana Kvěcha byl vzhledem k účasti v Grand Prix, která začne na konci dubna v Chorvatsku, poněkud odlišná. „Měl nějaká přání, která jsme se mu snažili vyplnit. Na konci února odjel na přípravu na kolech a začal spolupracovat s výživovým poradcem. Je na tom velmi dobře fyzicky, ale jak bude vypadat sezona a účast v Grand Prix je teď těžké říct,“ krčil rameny Ondrašík.

„Nicméně v seriálu nastoupí pět nových jezdců, které Honza může porážet. Samozřejmě porazit kohokoliv, ale budeme rádi, když bude pravidelně do desátého místa,“ přál si sportovní ředitel.

Kmenoví jezdci AK Markéta mají za sebou vydařenou zimní přípravu, z čehož tři dny jezdili na oválu ve slovinském Kršku. „Bylo sice poměrně chladno, ale jinak nám počasí přálo. Každý tam odjel asi devadesát kol. Účel svezení se a protažení se po zimě jsme splnili. Všichni byli rádi, že sedí na motorce a mohou trénovat,” prozradil manažer klubu Tomáš Topinka.

Kalendář závodů na Markétě

26. 3.: Přebor České republiky + Velká cena UNITOP

16. 4.: Extraliga družstev

1. 6.: Orlen FIM Speedway Grand Prix of Czech Republic

20. 6.: První liga družstev

29. 8.: Mistrovství ČR juniorů do 21 let

10. 9.: Mistrovství Evropy dvojic ve třídě 250 ccm

7. 10.: 55. ročník Memoriálu Luboše Tomíčka

19. 10.: Mistrovství ČR Flat track (kategorie FT a FT junior)