Trénují spolu od první třídy, velkou zásluhu na tom má také trenér Aleš Nečesaný z týmu SVBC. „Naše spolupráce začala před Olympiádou dětí a mládeže v Liberci na přelomu let 2018/19 po dohodě s rodiči, se kterými se známe od žákovských let. Zatím nám spolupráce funguje a výsledky to jedině vystihují,“ dodal trenér a zároveň zakladatel klubu SVBC. Tahle sezona je totiž pro ně přímo snová. Sestry Pavelkovy vyhrály domácí šampionát kategorie do 18 let, stříbro z kategorií do 20 a 22 let a 5. místo z dospělých.

Cesta za evropským zlatem nebyla navíc lehká, protože musely porazit vicemistryně Evropy z Lotyšska v kategorii do 20 let. A kromě skupiny také v semifinále. „Tyhle dvě výhry nás nejvíce těší,“ dodala Anna Pavelková, která se chce společně se sestrou prezentovat útočnou hrou. „Chceme hrát útočný volejbal s kvalitním servisem. Podání je vlastně první útok a může vývoj zápasu velmi ovlivnit,“ dodala Anna. „Hlavně aby nás to bavilo a jak říká trenér: přes síť do hřiště,“ doplnila její sestra.

To, že jsou dvojčata, vnímají obě jako výhodu. I když… „Myslím, že je spíše důležitější to, že spolu hrajme od malička. Máme svoje signály a víme o sobě. Ale že bychom byly úplně propojené, to zas ne,“ dodala Anna. „Kdybych tak dlouho hrála s někým jiným, tak budeme také sehrané,“ dodala Kateřina.

Dvojice, které jsou spolu často, ohrožuje také ponorková nemoc. To si ale Pavelkovy tolik nepřipouští. „Občasným hádkám se nevyhneme, na druhou stranu nevíme, jaké to je spolu nehrát,“ tvrdila Kateřina. „Vycházíme spolu skvěle. Kačka teď odjíždí na studium do Rakouska, takže si odpočineme,“ dodala s úsměvem Anna, která nemá konkrétní vzory. „Ale samozřejmě, úspěchy Kolocové a Slukové jsou pro nás inspirací.

Sestry mají zároveň zkušenosti se šestkovým volejbalem, hrají extraligu kadetek. „Myslím, že je v určité fázi přínosem,“ hodnotil trenér Nečesaný. Před sebou ale mají mistrovství světa v Turecku, kde nastoupí už od středy. „Pro MS U19 si holky sice stanovily cíl čtvrtfinále, ale podle mě by výsledek mohl být ještě lepší, budeme se o to jistě snažit. Pravda je, že každý takový turnaj je náročný a nevyzpytatelný, neb soupeřky jsou kvalitní a vyhrát chce samozřejmě každý,“ dodal trenér Nečesaný.

