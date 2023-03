/FOTOGALERIE/ Tři série play-off futsalové extraligy jsou už rozehrány, v úterý odstartuje i ta zbývající. Po základní části třetí Slavia Praha si to o postup mezi elitní čtyřku rozdá s šestým Olympikem Mělník.

Oba vzájemné zápasy Slavie s Mělníkem v základní části futsalové extraligy vyhráli Pražané. Teď si to oba soupeři rozdají ve čtvrtfinále play-off. | Foto: Dana Šubová

Oba vzájemné zápasy v základní části vyhráli slávisté. V listopadu vyhráli na domácí palubovce 7:2, únorovou odvetu v Mělníku pak 3:1.

"Mělník bude určitě nepříjemným soupeřem, ostatně nikomu se proti nim nehraje dobře. Mají svůj ojedinělý styl a zejména v jejich specifické domácí hale budeme muset být na pozoru," upozorňuje na klubovém webu brankář sešívaných Jan Žežulka.

Náročnou bitvu očekává i mělnický kouč Jakub Němec. "Čtvrtfinálová série se Slavií je pro nás velká výzva. Budou to velmi těžká a vyrovnaná utkání, ve kterých budou rozhodovat maličkosti. Určitě to bude zážitek jak pro hráče, tak pro diváky, kteří přijdou své týmy podpořit," poznamenal.

První zápas se v Edenu hraje v úterý 28. března, odveta v Mělníku pak ve čtvrtek 30. března, oba duely od 20 hodin. Zpět do Vršovic se čtvrtfinálová série přesune první dubnovou sobotu (od 16.30). Pokud někdo z týmů nepostoupí už po třech zápasech, ten s pořadovým číslem čtyři by hostila hala mělnického gymnázia v pondělí 3. dubna (20.00), případný pátý rozhodující duel by se konal v Praze ve čtvrtek 6. dubna (20.00).

"Věřím, že budeme na čtvrtfinále dobře připravení, budeme hrát koncentrovaně, předvádět svoji hru, kontrolovat průběh zápasů a postoupíme," přeje si Žežulka.

"Od prvního utkání v Edenu očekávám od domácích, že budou chtít diktovat tempo hry a pokusí se co nejrychleji odskočit o více branek. My se budeme pochopitelně snažit, aby to tak nebylo a především chceme odehrát celý zápas bez větších chyb v obraně," dodává mělnický kouč Němec.

