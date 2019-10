V hlavním sále paláce Lucerna se představí ale jen dva nejlepší v každé váze. Na finálový galavečer se musí probojovat ve vyřazovacích bojích. Ty začínají od 31. října do 2. listopadu v obchodním centru Arkády Pankrác. „Chtěli jsme box ukázat široké veřejnosti. Proto na tři dny boxeři a boxerky obsadí toto prémiové obchodní centrum na Pankráci. Fanoušci boxu tak budou mít šanci sledovat cestu budoucích českých šampiónů do legendární Lucerny celé tři dny, a to zcela zdarma“ říká Pavel Hynek, mezinárodní rozhodčí a boxerský činovník, který za letošním mistrovstvím stojí.

V každé váze může startovat až 16 boxerů, což otevírá cestu na šampionát dvojnásobnému počtu závodníků než v loňském roce. Konkurence se tedy zvýší nejen díky počtu účastníků, ale především pak možností startu profesionálů. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil, že na olympiádě v Tokiu budou moci boxovat i profesionálové. To otevřelo možnost startu profesionálů i na českém šampionátu, který tak bude vlastně první oficiální konfrontací českého profesionálního a olympijského boxu.

„Na začátku jsme se trochu báli, že profící nebudou chtít riskovat své jméno s mladými nadějemi českého boxu a o účast nebudou mít zájem,“ připouští Pavel Hynek. Jeho obavy se ale nepotvrdily. Pokud nahlédnete do supetíhy, tedy královské váhy, najdete parádní obsazení. Do olympijského ringu se vrátí největší jména českého profiboxu.

„Nejlepší profiboxeři těžké váhy Ondřej Pála, Dominik Musil a Pavel Šour potvrdili účast a změří své síly dle olympijských pravidel s nejlepšími amatéry. V Lucerně se tak rozhodne o neoddiskutovatelném králi supertěžké váhy napříč českými organizacemi,“ těší se Hynek.

Jeho slova potvrzuje i jedna z největších hvězd letošního boxerského šampionátu, Pavel Šour, aktuální držitel pásu České unie boxerů profesionálů. „Mistrovství ČR v olympijském boxu 2019 bude mít obrovské kouzlo. Účast přislíbili všichni těžcí kluci, kteří v minulosti prokázali, že umí boxovat. Ten, kdo to mistrovství vyhraje, bude opravdovým šampionem ČR,“ míní Pavel Šour kraluje těžké profesionální váze od roku 2017. Před odchodem do profi získal čtyři amatérské tituly a byl členem českého národního týmu.

Velkou hvězdou, která ohlásila návrat do ringu právě na mistrovství ČR je Ondřej Pála, který vybojoval několik kontinentálních profesionálních titulů a byl dokonce sparingpartnerem Vladimíra Klička. „Líbí se mi na mistrovství, že je to o sportu. Nejde mi o peníze, chci vyhrát, ale když to nevyjde, není to pro mě žádná tragédie“ usmívá se Pála: „Když bych vyhrál, a ono se to stane, tak je pro mě motivací obléknout reprezentační dres na mezinárodních turnajích a na olympijské kvalifikaci reprezentovat Českou republiku. A je mi jedno, že to bude zadarmo.“

Boxovat se bude dle pravidel olympijského boxu, tedy turnajovým způsobem. Každý den jeden zápas, ale jen tři tříminutová kola. Během čtyř dní tedy odboxují někteří finalisté 12 kol, což je v součtu více kol, než kolik profesionálové odboxují během titulového zápasu. Na tomto šampionátu ale budou mít kola rozdělená do více dní. To znamená, že musí upravit taktiku. Během třech kol nemohou moc vyčkávat. To by mělo zápasy zatraktivnit. Otázkou také je, jak si profíci poradí s denním vážením. V olympijském boxu probíhá vážení každé ráno v den zápasu.

Velkým zastáncem společného mistrovství profesionálů a amatérů je náš nejúspěšnější boxer novodobé historie, Rudolf Kraj, který v roce 2000 v Sydney získal stříbrnou olympijskou medaili. „Je to vůbec poprvé, kdy si na domácím šampionátu můžou zaboxovat profíci s amatéry a porovnat síly mezi sebou a říct si, kdo je teď lepší. A hlavně v Lucerně, to je prostě pecka,“ raduje se Rudolf Kraj, který kromě amatérských úspěchů zvládl i hvězdnou kariéru u profesionálů, kde získal několik mistrovských pásů.

Poslední Mistrovství ČR se ve velkém sále paláce Lucerna konalo v neděli 25. března 1979. V ringu se tenkrát objevila velká jména jako je Rostislav Osička, Zdeněk Tykva nebo současný prezident ČBA Svatopluk Žáček. Na finálovém galavečeru se kromě osmi elitních mužských váhových kategorií utkají o mistrovský pás i nejlepší české ženy. Ženský box je v ČR na vysoké úrovni, což dokazují úspěchy našich boxerek ze srpnového mistrovství Evropy.

„Před čtyřiceti lety by asi nikoho z nás nenapadlo, že ve stejném ringu budou bojovat o mistrovské tituly ženy. Doba se ale změnila a ženský box udělal ohromný pokrok. V současnosti naše ženská reprezentace sbírá úspěchy i na mezinárodní scéně a vozí více medailí než naši muži,“ hodnotí úroveň ženského boxu Svatopluk Žáček, prezident České boxerské asociace a bývalý několikanásobný mistr České republiky.

Zpestřením budou určitě i dva zápasy o titul mistra ČR v paraboxu. Boxeři na vozíčku se v pražské Lucerně představí úplně poprvé. Vyřazovací boje se v obchodním centru Arkády Pankrác uskuteční od 31. října do 2. listopadu.

Veškeré informace o účastnících a průběžných výsledcích fanoušci najdou na oficiálních stránkách mistrovství BOXMCR.cz, kde bude i odkaz na živý online přenos z vyřazovacích bojů.

Finálový galavečer v paláci Lucerna začíná v neděli 3. listopadu od 17 hodin a nabídne téměř pět hodin toho nejlepšího z českého boxu. Lístky na finále mistrovství ČR budou v předprodeji v síti Ticketmaster od 399 Kč.