Senzace se nekonala. Lvi vydřeli výhru v Ústí a myslí na Galati

/FOTOGALERIE/ Vedoucí celek volejbalové extraligy proti poslednímu. Prognózy byly naprosto jednoznačné. Přesto měli favorizovaní Lvi namále, když na palubovce Ústí prohrávali 0:2 na sety a čelili dokonce mečbolu. „Domácí naplno využili naší nedisciplinovanosti. Mysleli jsme si, že to půjde samo, ale nešlo,“ uvedl kapitán Pražanů Jakub Janouch po klání, v němž lídr tabulky nakonec bral výhru 3:2. „Bylo to moc těžké střetnutí. Na vítězství jsme se vážně nadřeli,“ oddechl si zhluboka a upřímně trenér Juan Manuel Barrial. Ve středu čeká jeho svěřence boj o postup do play-off Ligy mistrů a určitě by nebylo příjemné jít do zápasu „kdo s koho“ po senzační ztrátě.

Lvi zvítězili v Ústí po tuhém boji 3:2. | Foto: SKV/Jana Zlámalová