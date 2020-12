Senzace. Pražští Lvi jsou v semifinále Vyzývacího poháru

Je to už sedm let, co se volejbalisté Liberce probojovali do semifinále Vyzývacího poháru. Od té doby se to žádnému českému týmu nepodařilo – až do včerejška. Pražští Lvi totiž zvládli na jedničku výpravu na Ukrajinu. Nejprve tam v osmifinále porazili Sporting Lisabon a ve dnešním čtvrtfinále zdolali 3:0 domácí Horodok.

Lví radost. | Foto: David Kratochvíl

„Turnaj nám sedl, je to velký úspěch," vzkázal trenér Pražanů Tomáš Pomr. Na adresu svých svěřenců měl tentokrát jen slova chvály. „Byli jsme takticky připravení. Hráli jsme zodpovědně a trpělivě i ve složitých situacích. Nevypadli jsme z tempa, toho si cením," těšilo Pomra, podle něhož Lvi dokonale splnili to, co před komplikovanou cestou na východ plánovali. Převážnou většinu včerejšího mače s Hodorokem měl pražský tým pod kontrolou, menší komplikace nastaly jen ve druhé sadě. Lvi si ale pokaždé pomohli důrazným servisem (zaznamenali deset es) a vysokou úspěšností v útoku (přes šedesát procent). Osmnácti body se blýskl srbský smečař Stefan Skakič, trenéra ale potěšili i jeho parťáci. „Všichni podali vysoký standard. Dokázali jsme sami sobě, že jdeme správnou cestou. Byla to konfrontace s top týmy svých soutěží a česká extraliga tady prokázala svoji kvalitu," hodnotil Pomr. Kdy přijde na řadu semifinále a finále Vyzývacího poháru? Zřejmě na přelomu února a března, ale záleží ještě na mnoha okolnostech. Teoreticky by se tentokrát mohlo hrát v Praze. „Už jsme se o tom lehce bavili, zauvažujeme o tom. V Unyp areně máme výborné podmínky," uzavřel spokojený trenér.