Čeští basketbalisté šokovali svět už před dvěma lety, kdy na světovém šampionátu v Číně obsadili šesté místo. Unikla jim sice přímá účast v Tokiu, ale zajistili si možnost hrát tuto kvalifikaci. A přes mizivé šance a předpoklady expertů znovu zazářili.

"Je to úžasný pocit. Já ani v tuto chvíli dokážu slovy popsat, co cítíme a asi nám to dojde až za pár dní. Říkal jsem hráčům před začátkem tohoto utkání, že dostat se na olympiádu je sen každého sportovce i trenéra. Nám se to splnilo a jsme velice šťastní," řekl trenér Ronen Ginzburg.

Po úvodní porážce s Tureckem vyzráli svěřenci kouče Ronena Ginzburga na Uruguay, následně až v prodloužení vydřeli vítězství nad Kanadou a v rozhodujícím utkání porazili i Řecko. Vedli od začátku do konce, na snahu favorita přiblížit se vždy někdo odpověděl - nejlépe střelou za tři body.

Jeden z hrdinů? Třeba nezkušený žolík Ondřej Sehnal, jenž v ideálních momentech našel odvahu zakončit zdálky.

Klíčový okamžik

Klíčový okamžik se odehrál zřejmě na začátku třetího dějství: Řekové snížili na 47:52, Češi začali ztrácet půdu pod nohama, ale v tu chvíli si balon vzal Jaromír Bohačík a vypálil. Rána za tři body! A potom zase skóre postupně (a pěkně) narůstalo.

Nejvíce bodů vstřelil Patrik Auda (20), zářil Jan Veselý (16 bodů, 9 doskoků).

Cenu pro nejužitečnějšího hráče turnaje obdržel, tušíte správně, Satoranský.

A teď? Žádný odpočinek basketbalové reprezentanty nečeká. Naopak. Vrátí se domů, kde budou pokračovat v přípravě na olympiádu. A pak už hurá do Tokia. Symbolickou letenku už v Kanadě dostali. Nechali se u ní vyfotit a pořádně si zakřičeli. Oprávněně.

Češi si ve skupině zahrají proti Spojeným státům, Francii a Íránu. Do turnaje vstoupí 25. července právě proti výběru z Asie.

"Chceme si to užít, ale nejdeme tam jako turisti. Na to jsou jiná místa. Moje žena by chtěla na Maledivy a tam nejedeme. Chceme skončit co nejlépe," dodal Ginzburg.