Nordic Walking, tedy chůze s holemi, skok daleký, pétanque, fotbal v chůzi a další zajímavé a netradiční disciplíny si užily více než tři stovky seniorů na stadionu v pražských Dejvicích. „Účast je podobná jako loni, a to se ještě asi šedesátka přihlášených nedostavila,“ řekl David Huf, hlavní pořadatel akce.

Bývalý mistr světa ve sportovním aerobiku vytvořil akci, která přispívá ke zdravému pohybu seniorů. „Na sportovní mapě to byl střípek, který byl celkem zanedbáván. Budu rád, pokud se takové akce budou konat pravidelně ve všech krajích,“ prohlásil vládní zástupce pro sport Milan Hnilička.

Bývalý hokejový brankář se dostavil spolu s dalšími hosty, mezi které patřil bývalý diskař Imrich Bugár či trojskokanka Šárka Kašpárková, na besedu poté, co si všichni účastníci odbyli své sportovní disciplíny. Z publika samozřejmě nemohla chybět otázka: „Co ty nájezdy s Rusákama?“

Dobrá atmosféra

„Byla tu dobrá atmosféra, všichni se bavili. Přesně o tom mají takové akce být,“ pochvaloval si Hnilička. V jednotlivých disciplínách se utkali senioři z celé republiky, přičemž nejstarší byl třiadevadesátiletý Václav Hejda. „Klobouk dolů. Má v sobě spoustu humoru, což se mi strašně líbí. Sport tomu určitě pomáhá. Velký respekt před ním,“ usmíval se bývalý hokejista.

Během slunečného dne byla k vidění spousta výkonů, před kterými je třeba jen smeknout. Drobná zranění naštěstí jen dvě. A s těmi si zdravotníci hravě poradili.bNa závěr pak byli oceněni ti nejlepší za výkony v několika různých odvětvích, kam patřil i seniorský biatlon. Symbolicky právě na střelnici se rozjela i debata o konci kariéry Gabriely Koukalové.

„Je to škoda. Bylo by fajn, kdyby ještě závodila,“ povídala jedna z účastnic. „Aspoň teď bude mít klid, určitě už toho měla za sebou víc než dost. Hlavně, ať se jí daří,“ přidala další závodnice.

Nejen dobrá nálada, která čišela ze seniorských sportovců, mohla udělat Davidu Hufovi radost. „Jsem moc spokojený s letošním ročníkem. Podmínky byly opět fantastické,“ pochvaloval si. Do dalších let by rád akci ještě vylepšil. „Je stále dost lidí, kteří o ní nevědí. Chceme ji tedy rozšířit. Za čtrnáct dní budeme v Sokolově, v září v Ostravě. Pokud bude vůle, příští rok bychom to rádi posunuli ještě dále,“ dodal.