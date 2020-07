Pídila jste se po tom, kdo vás nominoval?

Ano, vím to. Nominovala mě moje dcera a svěřenkyně. Udělala to tajně, přiznala se až později. Trénuji už hodně dlouho, už jednou se k nominaci schylovalo, ale říkala jsem, ať mě ušetří. (směje se) Dcera mi chtěla udělat radost a proslavit mě napříč sporty, nejen v komunitě softbalu.

Může být pro matku větší vyznamenání, než když ji nominuje dcera?

Těžko. Navíc to mají děti trenérů vždycky těžší, jsme na ně přísnější, schytávají to ze všech stran, musejí být ve všem nejlepší. I když ji drtím, tak si mě považuje a chtěla mi poděkovat. Byla jsem na to hrozně hrdá.

A to trénujete kadetky. Tedy puberťačky, na které asi musíte být přísná. Nebo se mýlím?

Je to tak. Jsem hodně přísná, až mě někdy napadne, že až moc. Některé děti na to nejsou od rodičů zvyklé. Neví, že něco nejde a něco musí být hned teď. Stojím si za svým, chci, aby byly věci správně. V našem trenérském týmu dělám zlého policajta.

Médii nyní hýbe kauza trenéra hokeje Stloukala. Takhle asi s děvčaty hovořit nemůžete.

Snažím se, aby se holky cítily dobře, byly brány vážně, nebagatelizovaly se problémy, které teď mají. Někdy jsou to pro nás dospělé srandovní problémy, ale pro ně jsou důležité. Bez respektu nikam nedojdete.

Taková je i vaše trenérská filozofie?

Ano, my respektujeme hráčky a ony zase nás. Jdeme k úspěchu trnitou cestou. Přijdou k nám zhruba desetileté holky a já mám úkoly, aby se za dalších deset let objevily v extralize žen, aby softbal milovaly a bavil je. Zabírá jim víkendy mezi dubnem a říjnem, spoustu let neznají prázdniny, jezdí stále po akcích… Udržet je u sportu je můj hlavní cíl.

Zpět k akci Díky, trenére. Už se ve vás probudila soutěživost?

(směje se) Neumím si představit, jak budou soupeřit trenéři z různých sportů. Mám tým holek, které trénuji a jsem s nimi na hřišti. A jestli mám předvést co s nimi umím, tak jsem zvědavá v čem se parametry ukáží.

Toužíte být první?

Hlavně, aby byl softbal zase vidět. Jde o malý sport, máme jen 6500 členů. Kdyby se prostřednictvím mého výsledku v anketě, poděkovalo všem trenérům, byla bych šťastná.