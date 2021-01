Měl to být pozitivní článek, ale nebude. Lvi Praha nezažívají lehké časy. Zranění střídá zranění. Místo toho, aby trenér Tomáš Pomr se svými svěřenci ladil formu na play-off, tak látá sestavu. Do klání s Karlovarskem nastoupil bez dvou opor, den předtím na palubovce stejného soupeře (0:3) hrál dokonce bez tří borců nejužší rotace.

Lvi – Karlovarsko 2:3 (24:26, 25:22, 25:23, 22:25, 14:16)

Lvi: Janouch, Skakič, Král, Mihajlovič, Paták, Nedeljkovič, libera Ježek, Havlas. Střídali: Pliasetskyi, Vodička. Trenér: Pomr. Karlovarsko: Patočka, Indra, Wiese, Wilson, Ticháček, Vašina, libero Pfeffer. Střídali: Baláž, Lux, Keemink. Trenér: Novák.

Především v domácím prostředí se ovšem Lvi semkli, díky maximálnímu nasazení a bojovnosti vedli nad vedoucím týmem tabulky 2:1 na sety, v tiebreaku zmiňovaných 14:9… Pak však následovalo selhání, pro které neexistuje omluva. „Řekli jsme si, že budeme hrát agresivně. Vyplácelo se nám to, byli jsme úspěšní. V tiebreaku si ještě vezmu dva oddechové časy, zdůrazňuji všem, že nesmíme polevit, musíme set důrazně dohrát. Výsledek? V útoku čtyřikrát zalejeme,“ nechápal kouč Pomr.

Hned v pondělí se proto Lvi nastěhují k videu. „Takový je samozřejmě sport, nerad někomu něco vyčítám. Detailní rozbor si ale uděláme. Zatím nás to stálo „jen“ jeden bod. Až přijde play-off, nemůžeme hrát jako zbabělci!“

Nebýt fatálního výpadku v závěru, patrně by trenér chválil. Herní projev oproti den starém duelu na západě Čech se výrazně zvedl. Tady jsme u oněch zranění. Lvi se Stefanem Skakičem a bez něj vykazují jinou kvalitu. „Musím pochválit Honzu Vodičku za jeho výkon ve Varech. Na to, že je junior a dostal první větší příležitost, utkání zvládl,“ připomněl Pomr. Jenže… „Máme své automatismy, když chyběli smečaři Skakič a Smith, muselo se to projevit.“

Skakič už v sobotu hrál, situace okolo australského bombarďáka je stále nejasná. „Luke byl doposud v klíčových zápasech naším rozdílovým hráčem. Moc nám chybí,“ neskrýval trenér. „Jeho výron byl vážně veliký. Na nohu už našlapuje, nastoupil intenzivní terapii. Povzbuzoval nás za střídačkou. Věřím, že jeho doba ještě přijde,“ prozradil Pomr. Lepší zprávu měl ohledně Petra Špuláka. Talentovaný blokař se od pondělí zapojí do tréninku. „Zatím jen lehce a bez skákání. Jeho návrat by měl být rychlejší.“

Naštěstí se už dal do kupy Jiří Král. Matador českého bloku zvládl obě utkání se ctí. V Praze patřil dlouho k hrdinům, než se ukázalo, že si nikdo z domácího celku tento přídomek nezaslouží. „Doufám, že mu zdraví i podobná forma vydrží.“ To je důležité. Zvláště, když už Lvi neuvažují o posilování. „Zranění nám komplikují život, ale věříme, že se kluci uzdraví.“

Na to mají Pražané relativně krátkou dobu. Do konce základní části extraligy zbývá sehrát čtyři kola. Nejtěžší soupeř na ně čeká už ve čtvrtek, kdy se představí v Ústí (17.10 ČT sport). Náboj duelu je veliký: půjde o přímý souboj o čtvrté místo. „Ústí má dobře poskládaný tým. Výborní jsou oba smečaři a nahrávač Luboš Bartůněk. Mužstvo je v pohodě, předvádí výkony i výsledky nad svůj plán,“ shrnul Pomr.

To, že by se na jeho svěřencích negativně projevila sobotní koncovka, vylučuje. „Určitě si ji pustíme, ukážeme si chyby, ale tím to pro nás končí,“ zdůraznil.