Sehnal spojil svoji kariéru s Folimankou a i přesto, že je mu 23 let, má za sebou v USK už deset sezon v nejrůznějších kategoriích. A i přes svůj mladý věk patřil k oporám týmu i nejlepším hráčům v celé tuzemské soutěži.

"Chtěl jsem udělat po této sezóně krok směrem z České republiky a klub USK mě v tom podporoval. Myslím si, že Braunschweig je v tuto chvíli ideální, protože německá BBL je jedna z těch nejkvalitnějších evropských soutěží. Mají podobnou filosofii jako USK Praha a chtějí vychovávat hráče pro evropský basketbal. Budu mít šanci ukázat, že na to mám a už se toho nemůžu dočkat. Jsem zvědavý, jak se s tím poperu a oporou mě bude i nový spoluhráč a parťák z nároďáku Martin Peterka," přiznal Sehnal pro klubové stránky.

V německém klubu jej podrobně sledovali. "Sleduji Ondrovu kariéru už delší dobu. Líbí se mi jeho herní styl a kreativita. Bude se dobře doplňovat s Tookie Brownem. Dohromady budou dobře naladěni pro řízení našeho týmu. V projektu USK Praha se vypracoval v jednoho z dominantních hráčů České republiky a je na čase, aby dostal příležitost prokázat to i v naší BBL“, přiznal generální manažer Braunschweigu Nils Mittman.

Ondřej bude mít svůj mateřský klub navždy v srdci. "Celou svoji dosavadní kariéru jsem odehrál v USK Praha. Už jako malý kluk jsem za klub hrál a teď, když na to vzpomínám, přijde mi to úsměvné, jak jsme v tom mladém věku odehráli za víkend třeba pět zápasů a stačila nám k tomu jen láska k basketu a jeden míč. Postupně jsem začal přicházet na to, že se tomu basketu chci opravdu věnovat, a kromě školy jsem mu obětoval veškerý svůj volný čas," vzpomíná.

"Už jako kadet jsem mohl hrál v týmu juniorů a pak jako mladší junior jsem už měl možnost trénovat s muži. Ta role tam nebyla zatím velká, ale o to cennější zkušenost to byla. Trenérem byl Mirsad Alilovič, na kterého vzpomínám hrozně v dobrém, protože mi toho dal do života i basketbalu spoustu. Vštěpil nám, že bez tvrdé práce to v životě ani basketu prostě nejde. Pak přišla série vleklých zranění a nebyl jsem na tom dobře. Musím za tohle období poděkovat především Anetě Šobové, fyzioterapeutce USK Praha, která byla se mnou v tom období, když jsem byl na dně a pomohla mi jak psychicky, tak hlavně fyzicky. Dala mě s pomocí realizačního týmu USK Praha dohromady. Za to jim patří obrovský díky, protože díky nim jsem tam kde jsem a mohu zažívat to, co zažívám. Navždy jim za to budu vděčný a jen to vypovídá o tom, jak úžasná je USK Praha rodina a v tom je obrovská síla toho klubu, protože nevím, jestli někde jinde dokážou nabídnout takový servis pro mladé hráče. Byli se mnou každý den na hale, dali mi spoustu svého času a energie. Pak jsem se již víc adaptoval v mužích, a i přes ty zdravotní komplikace jsem od klubu dostal důvěru jako první rozehrávač, přestože jsem toho do té doby moc neodehrál," děkoval.

Pro samotný klub je přestup do německé soutěže známkou kvalitní práce.

"Ondrův hráčský příběh ukazuje cestu, že je možné se dostat přímo z tuzemské soutěže do kvalitní evropské ligy. Vede k tomu správně zvolená strategie rozvoje hráče a především vlastní přístup hráče," pochvaloval si generální manažer USK Praha Petr Jachan. "Posun a přestup Ondry Sehnala je úspěch celého širokého týmu, který se o hráče staral od přípravky, kam poprvé přišel, až po současnost. Děkujeme mu za jeho působení v našich barvách, přejeme mu hodně štěstí v jeho nové misi a těšíme se na další spolupráci v oblasti sdílení zkušeností, Ondra samozřejmě zůstává součástí naší rodiny na Folimance," dodal.