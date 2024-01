Jedná se o jeden z největších squashových turnajů v Evropě. Tradičně se koná v polovině ledna v Praze. A tradičně jsou na Czech Junior Open vidět také domácí reprezentanti. Letošního ročníku se zúčastnilo přes 270 hráčů z 25 zemí světa, kteří bojovali v kategoriích od 11 do 19 let. Čeští hráči na něm o víkendu získali sedm medailí, díky Karolíně Šrámkové a Maxu Pelikánovi si připsali zlaté. „Opět jsme prokázali, že jsme země s velkými talenty a potenciálem,“ prohlásil Tomáš Fořter, hlavní organizátor významné sportovní akce z České squashové asociace.

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Praha | Video: Deník

Celkem na třech místech usilovali talentovaní squashisté o výhry. Kromě Hector Sport centra v Malešicích také ve Squash Bowling Centru na Chodově a ve Squashpointu na Hájích. V nejprestižnější kategorii do 19 let uspěla Karolína Šrámková, která ve finále porazila Belgičanku Chloé Crabbé 3:0 na sety.

„Bylo to hodně náročné, od prvního kola jsem měla těžké zápasy, o to větší radost mám. Je to můj druhý titul na tomto turnaji, předtím jsem vyhrála v kategorii do 11 let. Teď se budu připravovat na domácí šampionát juniorů a pak dospělých,“ popsala Šrámková, která vyznává agresivní styl. „Snažím se hlavně o to, abych soupeřkám nedávala takový prostor na kurtu a útočné pojetí squashe mě baví.“

Mladí squashisté obsadí Prahu. Na Czech Junior Open chtějí být vidět také Češi

Velmi dramatické a zajímavé bylo také finále kluků do 19 let. V něm Martin Štěpán vyzval prvního nasazeného Leona Krysiaka z Polska. Po prvních dvou setech prohrával domácí hráč, jenže utkání vyrovnal a došlo na pátou sadu. V ní za stavu 9:9 se Štěpán vrhal za míčkem tak, že skočil do soupeře. Krysiak poté odešel z kurtu s poraněnou nohou, konkrétně s nataženým svalem, a po půl hodině ošetřování nemohl dál pokračovat.

„Zahrál míč před sebe, bohužel se odrazil do nicku. Já jsem i přesto na míč vystartoval, jednalo se o můj prvotní reflex. Bohužel jsem narazil při skoku do jeho lýtka a po posouzení zdravotníka nemohl dál pokračovat. Rozhodčí tu situaci vyhodnotil tak, že za zranění jsem mohl já a zápas skrečoval ve prospěch Leona. Mrzí mě, že jsem prohrál a zároveň mě mrzí, že jsem zranil svého soupeře a kamaráda,“ popsal celou situaci Martin Štěpán.

Trenér Barrial byl pyšný na své Lvy. V Příbrami ukázali velké srdce

V dalších kategoriích získal Max Pelikán zlato v kategorii do 13 let, Anna Zelenková stříbro mezi dívkami do 15 let, Anna Sezemská bronz v turnaji do 17 let, Denisa Otahalová stejné umístění v kategorii do 15 let a Vojtěch Martinovský v nejstarší kategorii do 19 let. Czech Junior Open je tradičně podporován Magistrátem hlavního města Prahy a městskou částí Praha 11.

Karolína Šrámková, zlatá medailistka z Czech Junior Open.Zdroj: Irena Vanišová