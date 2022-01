Pro oba jmenované šlo o speciální zápas. V Dukle léta hrávali a vybojovali dva mistrovské tituly. „Bylo to zvláštní. Dostal jsem se do míst, kde jsem nikdy nebyl. Převlékal jsem se v kabině hostí a rozcvičoval se na druhou stranu,“ líčil Kriško, pro něhož šlo o první utkání v Liberci v roli soupeře. „Poslouchal jsem řeči o zrádcích, ale kluci je říkali s úsměvem na tváři, nikoli s nenávistí v hlase. Za potlesk v úvodu fanouškům děkuji. Jsem rád, že na volejbal stále chodí a tak skvěle fandí,“ uvedl.

Janouch si odbyl na severu Čech premiéru už loni. Tehdy jen těžko tlumil emoce. „Nešlo o běžné utkání, spoustu kluků i lidí okolo klubu jsem znal. Teď už probíhá další sezona, kluků znám méně. Byl to pro mě ‚běžnější zápas‘ než tehdy,“ srovnával nahrávač. Ještě hodinu před začátkem prý netušil, jaký výkon čekat. „Během rozcvičky jsem ale viděl, že kluci mají jediný cíl. To mně moc pomohlo a ohromně motivovalo,“ sdělil.

Ani tentokrát nešlo vše snadno. Domácí v prvním setu vedli 12:6 – 17:13. „Měli jsme problém s přihrávkou. Byli jsme příliš snaživí, vzali jsme i nějaké auty. Postupem času jsme se uklidnili, podařilo se nám několik obran, nějaké nadražené balony,“ vybavoval si Kriško. Skromně přitom opomněl, že sadu od stavu 21:21 dopodával. „Poté už jsme tempo drželi. Hráli jsme s nasazením a přesně to, co jsme si řekli. Odměnou pro nás jsou tři body,“ doplnil Janouch.

Kapitán Lvů před duelem tvrdil, že ho rozhodne hlava. To se také potvrdilo. „Volejbal je kolektivní sport, jeden v něm podrží druhého. Pokud máte před zápasem třeba maličké pochybnosti a vidíte, že si spoluhráči věří, tak vás to strhne a svezete se s týmem,“ mínil kapitán. Podobné zápasy jako v Liberci prý hraje rád. „Pokud si můžete vybrat kohokoli na útoku a vyjde to, cítíte pohodu. Byly tam i nezvyklé situace, které jsem řešil odvážně a ony vycházely. Tím se ruku v ruce zvedalo sebevědomí všech,“ vysvětlil Janouch.

Jakub Janouch (vlevo) a Tomáš Kriško v dobách největší liberecké slávy.Zdroj: ČVS

Kriško sehrál v dresu Lvů teprve druhé střetnutí. Podstatný rozdíl v náladě před Brnem, kde Pražané padli 2:3, a Libercem nevnímal. „Pozitivní atmosféra panovala po celou dobu, co jsem tady. I během cesty do Brna. Tam nám ale chyběly detaily. Absolutní drobnosti, které rozhodly sety. Je důležité, že jsme tentokrát byli v koncovkách psychicky nahoře,“ popisoval před sérií mimořádně těžkých střetnutí.

V následujících třech týdnech čeká na Lvy šest vystoupení. Už ve středu od 19 hodin přivítají v Unyp areně České Budějovice. Po úvodním duelu čtvrtfinále Českého poháru dorazí o víkendu na stejné místo mistři z Varů, poté se vydají k odvetě na půdu Jihostroje… „Vždycky se v sezoně najde takové období a my na něj musíme být fyzicky i psychicky připraveni. Věřím, že to zvládneme,“ řekl Kriško. „Vyhráli jsme 3:0, lepší nakopnutí mít ani nemůžeme,“ zdůraznil Janouch. „Hrát proti soupeři kvalit Jihostroje nás bude stát mnoho sil. Vaši podporu budeme moc potřebovat,“ zaznělo unisono směrem k fanouškům z úst obou Lvů.

