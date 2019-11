Sebevědomí vs. hledání. Lvi přetlačili Ostravu

/FOTOGALERIE/ Jednoznačný výsledek 3:0 našlo klání mezi pražskými Lvy a Ostravou. Kdo ovšem viděl magnet 6. kola volejbalové extraligy, v němž si to oba týmy rozdaly o třetí místo tabulky, musí potvrdit, že to tak jasné nebylo. Na Lužinách se hrály dvě vyrovnané koncovky a ve třetí sadě svítil na tabuli smírný stav 12:12. „Ostrava hrála lépe než jsem čekal. My jsme ale podali vynikající výkon,“ ocenil trenér Lvů Tomáš Pomr. „Rozhodlo sebevědomí. To své jsme prošustrovali v minulém zápase. A teď ho budeme složitě hledat,“ přiznal kouč Ostravy Jan Václavík.

Pražští Lvi vyzráli na Ostravu. | Foto: Deník/David Kratochvíl