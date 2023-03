Odborníci z mnoha oblastí společenského života u nás i ve světě se shodují, že pohybové aktivity mají pozitivní vliv nejen na lidské zdraví, ale jsou přínosem i pro ekonomiku a jiné oblasti. "V souvislosti s potvrzeným trendem úbytku pohybu v životě naší mladé generace opakovaně upozorňujeme na individuální i celospolečenská nebezpečí s tímto negativním trendem spojená," varuje po zasedání Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů České republiky.

Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů České republiky | Foto: SSSČR

Sdružení sportovních svazů České republiky je se svým zhruba půl milionem aktivních sportovců připraveno spolupracovat, přispět bohatými zkušenostmi a aktivně se podílet na nápravě tohoto stavu, a to při tvorbě i následné realizaci přijatých opatření. Apeluje na rodiče, pedagogy, trenéry a zejména na všechny odpovědné politiky, aby urychleně začali proti vzrůstající pohybové pasivitě mladé generace bojovat. Je třeba co nejdříve přijmout účinná opatření a co nejrychleji je uvést do praxe.

„Není pochyb o tom, že pohyb je nejpřirozenější formou prevence proti mnoha zdravotním komplikacím, zejména kardiovaskulárním, metabolickým a psychickým onemocněním. Přispívá ke zvyšování či udržování fyzické kondice jedinců, která je, zvláště v dnešní době bezpečnostních rizik a potenciálních krizových situací velmi důležitá pro celou společnost. Jsme přesvědčeni o tom, že problematika pohybu a zdraví se musí co nejdříve stát důležitým společenským tématem a také o nezbytnosti vytvoření reálného koncepčního plánu rozvoje fyzických aktivit našich občanů“, doplňuje Zdeněk Ertl.

Squashové tituly berou Kolářová a Solnický. Nový skleněný kurt si pochvalovali