Exkluzivně

Poslední turnaj v rámci kvalifikace na olympijské hry odehrajete na domácí půdě v Berouně. Výhoda nebo větší stres a nervozita?

Strašně se těším. Snad už to bude brzo. Zbývá poslední turnaj. Ale těším se. Bdu ráda, když přijde spousta lidí, protože to mě většinou žene dopředu. Jediné, co můžu udělat, je hrát, jak nejlépe budu moct. Ovlivnit to, co bude v mých silách a ono to nějak dopadne.

Připouštíte si nějak ještě boj o olympijské hry nebo pracujete s mentálním koučem, abyste odháněla nechtěné myšlenky?

Ta práce tam musí být, protože hlava je neukázněná a dělá si, co chce. S mentálním koučem budu mluvit ještě těsně před turnajem a půjde o to se jenom zklidnit, abych mohla jít s hlavou, která bude v lati a bude dělat, co budu chtít.

Nominace na olympijské hry je blízko, ale stále jí nemáte jistou. Cítíte se podobně jako například u maturity?

Maturita byla horší (směje se). Jinak mám český týden moc ráda. Je to speciální a převažují pozitivní nervy. Člověk se snaží hrát, co nejlépe a snaží se lidem udělat radost.

Zkušenější Klára Davidson Spilková už byla dvakrát na olympijských hrách. Bavily jste se o nich spolu?

Vždy vyprávěla, jak si olympijský turnaj strašně užila. Těším se na moment, kdy už nominace bude jasná a budu si o tom s ní dovolit povídat sama o tom, jaké to bude. Na to bude čas až po víkendu.

Motivuje vás zároveň její vyprávění probojovat se na olympijské hry?

Na tohle se snažím ještě nemyslet, ale tuším, že to přijde a budu se těšit na vše, co bude s olympijskými hrami spojené.

Co bude znamenat dvojnásobná účast pod pěti kruhy pro český golf?

Obrovský úspěch. Tohle jsme tady ještě neměly. Dvě Češky v nejlepší šedesátce je fantastické.

Nastupuje doba, kdy český dámský golf není pouze o Kláře Spilkové?

Doufám, že ano a věřím tomu, že stejně celou situaci vnímá jak veřejnost, tak i media. Je nás víc. Klára na to není sama. Jsme schopné konkurovat.