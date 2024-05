V hlavních závodech mužů a žen zůstávají po loňském návratu veslaři center ASC Dukla Praha a PSK Olymp. V obou kategoriích jim budou konkurovat posádky Slavie Praha. V ženách se dá čekat útok osmy složené z veslařek Blesku a Hamru. S tuzemskou mužskou špičkou změří síly i dvě německé osmy.

Jasným favoritem je však osmiveslice Dukly. Pojede ve složení Jakub Podrazil, Jan Cincibuch, Tomáš Šišma, Dalibor Neděla, Jan Fleissner, Filip Zima, Václav Baldrián a Daniel Nosek. Na místo kormidelníka usedne osmnáctiletá Zuzana Vabroušková a pokud dovede loď vítězně do cíle, bude Dukla slavit dvaačtyřicátý triumf.

„V posádce sedí to nejlepší, co v oddílu máme. Kluci mají chuť a všichni se těšíme, že si to užijeme,“ uvedl na webu Dukly trenér posádky Jan Gruber. Do Jarního skulérského závodu skifařů se zapojí další borci armádního celku Jan Potůček, Marek Diblík a Martin Sedlák.

Souboj parťaček z olympijského dvojskifu

Formu si na Vltavě otestují i dvě ze tří kvalifikovaných olympijských posádek. Radka Novotníková s Pavlínou Flamíkovou usednou do osmy Olympu. Lenka Lukšová s Annou Šantrůčkovou, které se minulý týden v Lucernu nominovaly na OH na dvojskifu, pojedou skifařský závod O stuhu Podolí.

Souboj je pikantní v tom, že Šantrůčková bude chtít napodobit svou babičku, která Primátorky vyhrála přesně před šedesáti roky. „O motivaci budu mít postaráno, moc ráda bych vyhrála,“ usmívala se.

Tradičně při veslařském svátku vystartují i gigové osmy, které prezentují historii Primátorek. Stejně jako loni nepůjde o závod. Pojede se takzvaná spanilá jízda na krásu a dojem. Rozhodovat o vítězi budou fanoušci svými hlasivkami.

