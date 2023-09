/FOTO, VIDEO/ Pro teprve šestnáctiletého mladíka Adama Bednáře to může být velice zajímavá příležitost. V den konání 54. ročníku Memoriálu Luboše Tomíčka se na břevnovském stadionu Markéta objevil trojnásobný mistr světa Bartosz Zmarzlik. Nikoliv však proto, aby v Praze závodil.

Adam Bednář se s nejlepšími plochodrážními jezdci držel v kontaktu. | Video: Ivana Roháčková

Osmadvacetiletý polský šampion, jehož mimochodem v sobotu při domácí Grand Prix v Toruni čeká závěrečná bitva o čtvrtý titul, představil Orlen Speedway Academy. „Jsem rád, že mohu předat zkušenosti nadějnému Adamovi Bednářovi a také ukázat mladé generaci jezdců, jak krásný je tento sport,“ prohlásil Bartosz Zmarzlik.

Projekt vznikl v první řadě jako pomoc mladých jezdců v motoristickém sportu. „Podpora dětí a mládeže v motorsportu je součástí naší strategie. Těší nás, že právě Bartosz Zmarzlik se ujme talentovaného českého jezdce a předá mu znalosti a cenné zkušenosti,“ prohlásila Anna Ziobrońová, ředitelka sponzoringu a marketingu ve společnosti Orlen.

Adam „Bubba“ Bednář začal získávat ostruhy již v pěti letech při motokrosu. Později si našel cestu k ploché dráze a momentálně je jezdec pocházející z Jindřichova Hradce členem AK Markéta. V roce 2019 zahájil v kubatuře do 125 ccm první plochodrážní sezonu a o čtyři roky později již dokáže na nejsilnějším motocyklu potrápit zkušenější jezdce.

To závodník, který je nápadný převahou růžových odstínů na kombinéze a motocyklu, předvedl i při premiéře na Memoriálu Luboše Tomíčka, kde v konkurenci mnohem ostřílenějších jezdců dokázal vyhrát jednu jízdu. Jeho spolupráce s Orlen Speedway Academy a Bartoszem Zmarzlikem by ho časem mohla vynést do světové špičky a třeba i do seriálu Grand Prix. Česká plochá dráha by to potřebovala.

Zdroj: Ivana Roháčková