Do finálového duelu vykročil lépe Král, který v souboji s Loudou získal první set. „Velice dobře četl mé údery, to já byl moc pasivní. V tom druhém setu jsem začal hrát více aktivně a důrazněji zezadu,“ popisoval Louda, který se stejným soupeřem hrál ve finále také v loňském ročníku domácího mistrovství. A také v něm se dostal zápas do tří setů. „On dokáže z jednoho mého blbého úderu zaútočit, dobře čte hru, čeká na správný moment,“ dodal Louda, který má rovněž hrát taktičtější pojetí badmintonu.

Český šampion Jan Louda.Zdroj: Czech BadmintonVýměny v pražské hale tak byly delší a plné strategických úderů. Každý hráč měl navíc skupinku svých fanoušků, které se navzájem doplňovaly ve fandění. „Jsem rád, že taková atmosféra na mistrovství byla, povzbudilo nás to,“ pochvaloval si Louda, který momentálně drží 97. místo na světovém žebříčku. Domácí titul se mu podařilo obhájit, celkem má už čtyři triumfy.

Ani jeden set na republikovém mistrovství neprohrála Švábíková. Suverénní byla také ve finále, kde nedala příliš šancí Tomalové, rovněž české reprezentantce. „Největší rozdíl byl asi ve zkušenostech, protože jsem byla ve finále vícekrát než soupeřka. Ona je navíc více běhavá hráčka, já zase útočná, takže jsem měla většinou navrch. Snažila jsem se o to, abych výměnu vedla,“ prohlásila Švábíková, která na světovém žebříčku drží 107. místo.

V neděli tak přidala do své sbírky šestý domácí titul. Plánuje svůj účet zaokrouhlit? „Takové cíle si nedávám, nejsem sběrač českých titulů. Jsem ráda za každý úspěch, chci hlavně prorazit na mezinárodní scéně,“ tvrdila Švábíková, která se dlouhodobě připravuje v Dánsku. Post největších favoritů potvrdila také reprezentační dvojice Adam Mendrek a Jiří Král, kteří ve finále porazili třetí nasazené Matěje Hubáčka a Víta Kulíška. Získali tak svůj druhý republikový titul.

„Je to pro nás splnění z jednoho cílů, který jsme si nastavili. V turnaji jsme moc nezaváhali, uhráli jsme to celkem s přehledem. Krizový moment byl ve finále hned v úvodu, kdy jsme prohrávali o několik bodů. Chvíli trvalo než jsme se dostali do zápasového tempa,“ prohlásil Král, který je společně s Mendrekem v první světové stovce.

Skvělá optika a atmosféra

Poprvé se šampionát uspořádal v prestižních kulisách pražské haly O2 universum. A hráči si atmosféru a prostředí velice pochvalovali. „Mě překvapilo, že tady bylo hodně diváků. Báli jsme se, že moc lidí nepřijde, což se nestalo. Ta jedna divácká strana byla skoro plná,“ hodnotila Švábíková, která byla spokojená také s prostředím. „Hala je krásně pro badminton postavená, protože jsou tady černé sedačky a nic tam nevadilo opticky, naopak. Když míček vidíme na bílé stěně, tak se nám ztrácí.“

Finalistky ženského turnaje. Vítězná Tereza Švabíková a stříbrná Kateřina Tomalová.Zdroj: Czech BadmintonVýhodu měli podle zkušeného Mendreka ti, kteří už měli zkušenost s vyššími a prostornějšími haly. „Věřili jsme si, že když jsme se dostali do obrany, že to zahrajeme. To v menších a nižších halách bychom byli ve větších problémech, protože je to tam rychlejší,“ dodal Mendrek.

„Ve větších halách jsou míče pomalejší, pro někoho to může být těžší na orientaci v prostoru. My jsme absolvovali turnaje v Koreji nebo v podobných prostorech a sedí nám to více. Více se dostaneme do výměn, můžeme hrát více takticky, lépe si to rozehrát,“ dodal Král.

Celkem zavítalo do O2 universum kolem 1000 diváků. „Vše organizačně proběhlo bez problémů. Větší prostory se projevily hodně ve hře, je to hodně velká změna pro hráče. Hala je celá černá, takže to usnadňuje vidění míčku,“ dodal Michal Hubáček, pořadatel domácího šampionátu. V příštím roce se republikové badmintonové mistroství uskuteční v Českých Budějovicích.