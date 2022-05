V nohách stále několik šroubů

Legendární FMX Gladiator Games oslaví dvacáté narozeniny. Při této akci bylo za dlouhou dobu jejího konání k vidění mnoho nezapomenutelných momentů… „Právě Gladiátoři nás hodně ovlivnili při rozhodování co se životem,“ vzpomínal Podmol.

Právě on se stal nedílnou součástí této adrenalinové události. V Praze předvedl zcela poprvé dvojité salto nebo salto vpřed na motorce. Fanouškům ukázal svůj trik Surfer Flip nebo náročný Body Varial.

Libor Podmol v akci.Zdroj: Ondřej Horálek/Patrik Procházka a„Všechny ročníky se mi slévají do jedné velké jízdy. Je neskutečné, že ta jízda trvá už dvacet let,“ tvrdil mistr světa z roku 2010, několikanásobný vítěz prestižních X-Games a úspěšný účastník Dakarské rallye, který má kvůli četným zlomeninám v nohách stále několik šroubů.

„Nohy ještě nejsou v ideálním stavu, ale jiné nemám. Na motorce mě neomezují, spíš trochu v běžném životě. Ale v březnu jsem byl na vyndávání. Pár šroubů jsem se už zbavil a kosti srůstají,“ prozradil.

V sobotu s ním bude společně startovat také bratr Filip. „Je ve formě. Určitě bude chtít dominovat a vyhrát celý exhibiční závod,“ tipnul si.

Na místě bude i legendární Torronteras

Do Prahy zavítá i jedna z největších hvězd a legend FMX. Španěl Edgar Torronteras stál u samotného zrodu, v té době nového sportu. Pro pořadatele FMX Gladiator Games byl jednou z hlavních motivací, proč show organizovat.

„Mám velkou radost, že přijede právě Edgar v nohách stále několik šroubů. . Není to jen symbolické, že když byl na prvním ročníku, nesmí chybět ani při dvacetiletém jubileu. On vlastně může za to, že FMX Gladiator Games děláme,“ prozradil Marek Rejman, organizátor FMX Gladiator Games.

Edgar Torronteras.Zdroj: FMX Gladiator Games„V roce 1999 jsme ho s Petrem Kuchařem viděli v Itálii, kde místo závodění skákal triky. Řekl jsem Kuchtovi, ať se vykašle na závodění a začne s FMX. A slíbil jsem mu, že pokud se bude FMX věnovat, uspořádám u nás akci a Edgara na ní přivezu. A tak se v záři roku 2000 stalo,“ zavzpomínal.

„Edgar jezdí pořád skvěle. Je to stará škola, ale pořád to tam má. Je to obrovský showman, což je pro nás zásadní,“ dodal o muži, jehož si české publikum může pamatovat z roku 2017, kdy na FMX Gladiator Games zazářil a získal si davy, nejen svými skoky a triky, ale právě svým showmanstvím nebo beatboxovým vystoupením.

Kromě Podmolů a Torronterase se v 02 aréně představí i Petr Pilát, Matěj Česák, František Máca, David Rinaldo, Luc Ackermann, Bruce Izzo nebo Jason Cesco.