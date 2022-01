"Vesnice je naprosto úžasná. Je to tady velké, krásné, čisté, vše funguje. Lidi jsou milí a umí anglicky. Dýchá to tady olympiádou. Jsem hrozně ráda, že tady mohu být," uvedla Sáblíková v nahrávce, kterou médiím poskytli zástupci Českého olympijského výboru.

Čtyřiatřicetiletá rychlobruslařka si poprvé vyzkoušela také led v aréně, ve které bude usilovat o čtvrtou zlatou olympijskou medaili. "Je modrá, což je fajn. Je to moje oblíbená barva," pousmála se Sáblíková, která si stejně jako ostatní závodnice nemohla podmínky otestovat v minulé sezoně. "Místo na rozcvičení je úžasné, stometrová tartanová dráha, prostor na posilovnu. Zatím nemám nic, co bych tomu vytkla," řekla.

Podle plánu absolvovala i první trénink. "Byl docela dobrý, i když musím říct, že časový posun je náročný," uvedla Sáblíková, která má obvykle s aklimatizací problémy a potřebuje více času na adaptaci. "Led je zatím na můj vkus docela měkký, takže jsem zvědavá, jak to pojede. Zatím to působí dojmem, že každé kolo navíc bude hodně bolet a bude těžké jet stejnou rychlostí. Uvidíme, jaké to bude při závodech," dodala specialistka na dlouhé tratě.

První závod čeká Sáblíkovou již v pátek odpoledne čínského času, kdy se představí na trati 3000 metrů.