„Moje fotka se mi moc líbí, vyzařuje z ní pohoda. Zároveň je bubnování pevnou součástí mého života, baví mě, odreaguju se u něj a uvolním. A tahle fotka to přesně vystihuje,“ nechal se slyšet bývalý fotbalový brankář Petr Čech, známý svojí vášní pro hraní na bicí.

„Je pro mě velká čest být v takové společnosti úžasných a talentovaných sportovců. Bylo pro mě docela těžké vybrat tu správnou aktivitu do tématu o volném čase, protože jsem opravdu lezecký fanatik a na moc jiného než lezení a rodinu mi čas nezbývá. Ale napadla mě činnost, kterou mám opravdu rád a je nutná nejen k přežití, ale i k tomu, abych trénink podpořil správnou regenerací – a to je vaření,“ vysvětlil myšlenku svého snímku lezec Adam Ondra.

Kanoista Martin Fuksa se nechal zvěčnit při štípání dříví, rychlobruslařka Martina Sáblíková u silničního kola a hokejový brankář Pavel Francouz u svého skútru. Kromě nich se v kalendáři objeví i fotbalista Tomáš Holeš nebo hokejisté Šimon Hrubec, Ondřej Palát a David Rittich.

„Po loňském roce, kdy byl kalendář hodně barevný, jsem měl jasnou představu o černobílých fotkách. Sportovce známe ze zápasů a závodů, ale zajímalo mě, co dělají, když odpočívají. Chtěl jsem trochu nahlédnout do jejich osobní sféry a je skvělé, že nás sportovci do svého soukromí pustili. S výsledkem jsem moc spokojený,“ uvedl autor fotografií Tomáš Třeštík.

„S Tomášem jsme vsadili na jistotu, že opět přijde se zajímavým konceptem, který pak dokáže perfektně zrealizovat. Od první chvíle se nám líbilo, že Tomáš na fotkách představí české sportovní hvězdy z jiného pohledu, v tomto případě přes činnosti, kterými si sportovci rádi vyplňují volný čas. Kalendář jsme osvěžili i novými tvářemi, které se do budoucna vyplatí sledovat,“ prozradil výkonný ředitel Sport Invest Marketing Petr Hercík.

Stejně jako v předešlých letech i letos šel kalendář do tisku jen v omezeném počtu kusů. Snímky sportovců při jejich volnočasových aktivitách si ve svých domovech a kancelářích bude moci vyvěsit jen 770 lidí.

