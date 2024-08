/FOTOGALERIE/ Lvi už zase makají. Volejbaloví vicemistři zahájili v Unyp areně přípravu na nadcházející ročník. Za další medailí by je měl dovést nový argentinský trenér Damian Arredondo, který do Prahy přivedl na post asistenta svého krajana Agustina Briscioliho. „Moje pocity z města i klubu jsou zatím jen ty nejlepší. Čeká nás sezona plná výzev. Chceme zabojovat o co nejlepší výsledek v poháru CEV, stejně tak se poprat o zisk obou hlavních českých trofejí. Cítím z kluků, že to vidí stejně,“ pochvaloval si Arredondo.

Do Prahy zamířil z libyjského angažmá, navázat má na práci dalšího Argentince Juana Manuela Barriala, jenž se Lvy za dvě sezony bral v extralize zlato i stříbro a postoupil do osmifinále Ligy mistrů. „S Juanem jsem pracoval rok v Dubaji. Znám jeho styl a vím, jak dobře volejbal dělá. Máme podobné vidění volejbalu, a tým proto nepocítí zásadní změnu. Jsem tu od toho, abych rozvinul jeho práci, nikoli něco radikálně měnil,“ uvedl 44letý kouč.

Osm statečných. Kapitán se přípravy nebojí

Do přípravy se Arredondovi hlásilo osm borců. Už mezi nimi nebyli Kanaďané Casey Schouten a Fynn McCarthy, kteří odešli do zahraničí, stejně jako Kubánec Elian Estrada. Na hostování do Benátek zamířili mladíci Jan Krča a Jan Černý. Ze dvou dosud zveřejněných posil, slovenského smečaře Jakuba Ihnáta a argentinského univerzála Manuela Balagueho, byl přítomný pouze Jihoameričan. První si plní reprezentační povinnosti, stejně jako jeho čeští kolegové Daniel Čech a Milan Moník nebo Dán Oskar Madsen.

To kapitán Jakub Janouch přišel na sraz mezi prvními. „Volno už bylo dlouhé. Poslední týden jsem každé ráno hledal nějakou práci. Tréninky už mi chyběly,“ usmíval se 34letý nahrávač.

Pověstného drilu letní přípravy se neobává. „Příprava se za dobu, kdy jsem začínal, hodně změnila. Tehdy jsme skoro měsíc neviděli balon, dělali jen fyzičku. Dneska je to jiné, moderní metody jsou takové, že se už od prvního dne jede s balony,“ srovnával Janouch.

On ani Arredondo nepůsobil dojmem „psa“. „Tvrdý a nesmlouvavý přístup už je zastaralý a nemám ho rád. Vyznávám preciznost. Postupně se budu seznamovat s hráči, jejich přednostmi i slabostmi. Příprava je velmi důležitá část sezony a my musíme být dostatečně kreativní, aby hráče bavila a pouze netrpěli. To je naše idea, se kterou startujeme,“ vysvětlil trenér.

Dovést by měla Lvy ideálně k návratu na český trůn. „Nechci nic vyhlašovat. Hladových vlků bude dost. Špička extraligy bude letos zase širší. Minimálně šest týmů bude usilovat o medaile. Náš cíl pro základní část bude držet se v první čtyřce. Víc teď neprozradím,“ zakončil kapitán Pražanů.