Aplikace Little Hero je dostupná zdarma na App Storu a Google Play od května. Prostřednictvím nejrůznějších výzev motivuje děti k pohybu a za plnění úkolů přináší lákavé odměny. Rodiče můžou za získané body získat slevy na různé aktivity, zdravou výživu nebo i služby fyzioterapeuta. Úkoly jsou rozděleny do jednotlivých kategorií a zabavit by měly děti od čtyř do patnácti let.

Samotná aplikace vychází z knihy Dědovi Sportíci od Michala Krause a právě ony Sportíky, inspirované Foglarovými bobříky, mají děti za úkol sbírat. „Knížku jsme chtěli posunout o level výš, proto jsme se rozhodli pro aplikaci. Děti přijdou domů a vezmou do ruky telefon. Takhle s ním můžou i sportovat. Všichni telefony stejně máme a nezbavíme se jich. Pojďme toho tedy využít,“ říká za tým Little Hero Michaela Bohdanecká.

Většina úkolů je koncipována do přírody a děti k jejich plnění nepotřebují žádné speciální pomůcky. „Nechceme, aby byl někdo znevýhodněný. Chceme, aby si děti potřebnou pomůcku našly doma nebo v přírodě. Jde o to, aby se děti věnovaly pohybu, nejde o výkon. Hlavním cílem je rozvoj pohybové gramotnosti,“ vysvětluje Bohdanecká.

Ta vidí Little Hero jako dlouhodobý projekt. Spolu s růstem dětí do něj mají přibývat nové výzvy a cílem je i vytvoření pravidelných setkání, na kterých by se spolu uživatelé mohli potkávat a zkoušet si nejrůznější výzvy. „Třikrát nebo čtyřikrát do roka bychom chtěli udělat akci, kde se sportíci potkají mezi sebou. První by mohla být v září po prázdninách,“ prozrazuje Bohdanecká.

Myšlenku aplikace už podpořilo několik osobností z řad sportovců i influencerů. Mezi nimi můžeme jmenovat bývalého florbalového brankáře Davida Rytycha, českého ledového muže Davida Vencla nebo tvůrce videí Lukáše Tůmu.

„Všem se myšlenka strašně líbí, máme pozitivní ohlasy. Teď jde o to přesvědčit lidi, aby si to opravdu stáhli a začali,“ vysvětluje Bohdanecká.

Aplikace Little Hero si proto klade za cíl přivést děti k pravidelnému pohybu a navázat na jednorázové akce, které se v minulosti na mládež zaměřovaly. Tvůrci si díky využití moderních technologií a interaktivitě slibují co nejširší zásah. Vše, co je pro plnění úkolů potřeba, je mobilní telefon nebo tablet. Výzvy je pak možné plnit kdekoliv a užít si zasloužených odměn.

