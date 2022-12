Pražané už po rozlosování soupeři nabídli, aby se hrálo jen v Česku a Islanďané s tím souhlasili. Dvojnásobnou výhodu domácího prostředí Dukly totiž zřejmě nepovažují za nic, s čím by nedokázali popasovat. „Čeká velice těžký soupeř,“ prohlásil Daniel Čurda, sportovní ředitel HC Dukla Praha.

Cesta by zabrala celý den

Cestování do dějiště zápasu by bylo zdlouhavé a náročné. „Vestmannaeyjar totiž nesídlí přímo na Islandu, ale na jednom menším ostrově. Z letiště bychom museli jet autobusem do přístavu a pak pokračovat trajektem. Zabralo by nám to celý den a bylo by to komplikované i finančně náročné,“ poznamenal ředitel.

„Dohodli jsme se na určitých podmínkách. V předchozím kole Islanďané vybojovali postup přes ukrajinský celek a oba zápasy sehráli v domácím prostředí. Možná k nám byli kvůli tomu vstřícnější,“ přemítal Čurda.

Pro Duklu, která vzhledem k zářijovému onemocnění dohání odložené extraligové zápasy a hraje skoro pořád dvakrát v týdnu, se zátěž a únava náročným dvojzápasem ještě navýší. „Pro kluky to bude extrémně těžké, ale věřím, že udělají maximum, aby to zvládli,“ prohlásil.

„Teď si to ještě rozdáme o body s Jičínem a pak zkusíme zaskočit soupeře, který má vysokou kvalitu,“ pokračoval sportovní ředitel.

Islanďané totiž patří do užší světové špičky. „Tým má v sestavě zkušené hráče, kteří mají za sebou zajímavá zahraniční angažmá. Je doplňují talentovaní mladíci, a ti ve Vestmannaeyjaru získávají ostruhy před odchodem do předních evropských lig,“ zmínil Dan Čurda.

Rychlý soupeř bez technických chyb

Mužstvo podle něj předvádí klasickou skandinávskou házenou a tým je složený z urostlých islanďanských chasníků, z nichž dva prošli Bundesligou. „Tým hraje ve velké rychlosti a bez technických chyb,“ pokračoval.

„Pravá spojka Rúnar Kárason strávil zhruba deset let v Německu a prošel tam několika kluby. Pivot Kári Kristjánsson také působil v Bundeslize a za islandskou reprezentaci sehrál asi dvě stě zápasů. Na spojce se prosazuje i Danjal Ragnarsson, což je zase reprezentant Faerských ostrovů,“ vyjmenoval hlavní opory.

S jiným islandským klubem FH Hafnarfjördur Dukla v roce 2017 z poháru vypadla a oba zápasy jasně prohrála. K tomu lze ještě dodat, že islandská házená je v novodobé historii úspěšnější než česká. Mužská reprezentace získala bronz na ME 2010 a vrcholem bylo o dva roky dřív olympijské stříbro z Pekingu.

